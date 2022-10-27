Чи є зараз в Росії ресурс на забезпечення армії: Гудков розповів про можливості агресорки

Владімір Путін на засіданні координаційної ради закликав акумулювати сили та забезпечити окупаційне військо усім необхідним. Однак зараз в Росії це неможливо.

На це впливає зокрема й те, що російські посадовці далі продовжують розкрадати свою країну. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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Росія не зможе мобілізувати ресурс

За його словами, росіяни крадуть так, ніби це в останній раз. Хоча не можна виключати ймовірність того, що режим впаде й для них це дійсно останній шанс нажитися. Тож ресурсів в Росії дійсно мало.

Їх (ресурси – 24 канал) може і можна було б використати, якби була нормальна влада, якби вони не крали,

– зауважив Гудков.

На думку російського опозиційного політика, ситуацію можна було б змінити, якби при владі були ефективні управлінці-професіонали. Однак у Путіна цього немає й навряд буде.

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Що чекає на російську економіку

Економіка країни-агресорки не справляється – не може видати необхідну для війни кількість зброї та боєприпасів. Тож влада Кремля наразі взялася за введення мобілізаційних заходів в економіці.

Російський опозиційний журналіст Іван Яковина зазначив, що для України це може зіграти на руку, адже в Росії, ймовірно, можуть початися ще більші проблеми.

Це означає, що найближчим часом російська економіка почне загинатися ще більше,

– зауважив російський опозиційний журналіст.

Він відзначив, що в Росії вже є проблеми з забезпеченням окупаційного війська. Однак у майбутньому ситуація буде ще більше погіршуватися.

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