Бойові дії під Києвом – неможливі: Залужний запевнив в надійній обороні столиці

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевнив у тому, що непередбачувані бої під Києвом неможливі. Для захисту столиці створили навіть відповідні угруповання військ.

Наразі оборона Києва постійно укріплюється. Про це Залужний розповів під час зустрічі з пані-послом США в Україні Бріджит Брінк.

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Різке перенесення боїв під Київ неможливе

Валерій Залужний запевнив у тому, що окупантам не вдасться різко пройти під Київ.

У лютому-березні бої велися під Києвом. Однак нам вдалося організувати надійну оборону столиці та витіснити ворожі війська. Нині ми укріплюємо оборону. Для захисту міста створені відповідні угрупування військ. Тож різке перенесення бойових дій під Київ – неможливе,

– запевнив Головнокомандувач.

Що становить найбільшу загрозу для столиці

Головнокомандувач ЗСУ уточнив, що наразі основну небезпеку становлять ракетні удари росії, хоча українська протиповітряна оборона збиває чималу кількість ворожих ракет.

При цьому він нагадав, що потенційна лінія зіткнення з окупантами сягає понад дві тисячі кілометрів. А найінтенсивніші бойові дії зараз тривають на Донеччині та Луганщині.

До слова, зранку 14 липня окупанти запустили по Вінниці 5 ракет морського базування типу "Калібр". На жаль, силам ППО вдалося знищити лише 2 з них.

Окрім цього, цього ж ранку росіяни випустили по Миколаєву аж 9 ракет із зенітно-ракетної системи С-300.

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