Чи може Росія застосувати хімічну зброю у разі поразки у війні: відповідь експерта

За даними Politico, Росія, ймовірно, може застосувати хімічну зброю в Україні, якщо продовжить зазнавати поразок та великих втрат на фронті.

Це може бути кроком на випередження з боку американських політичних кіл, оскільки насправді росіяни можуть вдатися до чого завгодно, зокрема і до застосування забороненої хімічної зброї. Про це 24 каналу розказав військовий експерт Петро Черник.

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Він зауважив, що практика застосування росіянами хімічної зброї у 21 сторіччі вже існує. Так, у страшенно зруйнованому місті Алеппо у Сирії її застосовували кілька разів.

Росія програла стратегічно

За словами Черника, таких дій можна очікувати, адже Росія зазнає стратегічної поразки, а Путін опинився у пастці, з якої не знає, як вийти.

Російський вузол дуже міцно затягується і перетворюється в Гордіїв вузол. І з кожним тижнем, з кожним місяцем проблематика стає все важчою,

– підкреслив військовий експерт.

Він додав, що, скоріш за все, прийде якась точка, якийсь банальний випадок, що розрубає цей Гордіїв вузол. Це має статися обов'язково, питання лише у тому, коли саме, за яких обставин та з якими наслідками для путінських еліт, усієї російської нації та для українців зокрема.

Те, що ця сама точка вже наближається – безсумнівно. Черник зауважив, що у загальному стратегічному розумінні ці вузли будуть змушені розрубуватися орієнтовно наприкінці весни – на початку літа. Саме таким чином буде складатися уся світова геополітична кон'юнктура.

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Ймовірність застосування хімічної зброї Росією