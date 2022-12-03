Росія може атакувати LNG-термінали та нафтобази Євросоюзу: чим це для неї обернеться

Існують прогнози, що Росія взимку може атакувати або провести диверсії на LNG-терміналах для скрапленого газу та нафтобази Євросоюзу. Якщо окупанти дійсно на таке наважаться, то це буде для них самогубством.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Микола Саламаха. За його словами, такий прогноз виглядає надто апокаліптичним та сумнівним. Малоймовірно, що Росія наважиться на такі дикі кроки.

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НАТО може відправити Росію в 17 століття за 2 – 3 дні

Як наголошує Саламаха, будь-яка підозріла атака на одну з країн НАТО викличе відповідну реакцію. У відповідь Альянс просто поставить крапку на майбутньому Росії.

НАТО здатне завдати таких збитків Росії за 2 – 3 дні, що вона опиниться в 17 чи 18 столітті. І вилізти звідти без зовнішньої допомоги буде неможливо,

– зазначив Саламаха.

Крім того, диверсії на таких об'єктах дійсно сумнівні. Адже їх досить потужно охороняють зусиллями спецслужб та приватних охоронних структур. Тому малоймовірно, що російські спецслужби зможуть непомітно провести таку операцію.

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