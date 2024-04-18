Треба бути обережним з Байденом: чи варто Україні запрошувати Трампа

Володимир Зеленський вже пропонував Дональду Трампу відвідати Україну та побачити все, що відбувається своїми очима. Але наразі відповіді немає. До того ж у цій ситуації треба зважати на те, що подумає чинний президент США Джо Байден.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк, зауваживши, що зараз ситуація дуже складна. Трамп грає у свої передвиборчі перегони й працює задля електорату.

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Чи може Трамп відвідати Україну

Перш ніж говорити про таку зустріч, треба чітко зрозуміти всі плюси та мінуси. Вибори дуже сильно впливають на політиків. За словами політолога, зустріч з Трампом може означати, що до кінця своєї каденції Байден не прийматиме дзвінків з України.

Ми повинні будувати свою політику за принципом "Україна понад усе". Підходячи до зустрічі з Трампом, треба все зважити. Найперше, хто цю зустріч організує. Зараз є певний рівень недовіри між нашими лідерами й Трампом,

– зауважив Микола Давидюк.

Крім цього, не варто організовувати зустріч через проросійських політиків, які колись літали до радників Трампа. Такі люди не можуть домовлятися про щось для українського президента.

Якщо ми хочемо зустріч з Трампом, то не через Ілона Маска, Такера Карлсона чи депутатів ОПЗЖ. Треба говорити мовою, яка зрозуміла американському політику. Він написав десяток книжок, за якими можна зрозуміти його психологію і манеру ведення переговорів,

– сказав політолог.

Тому працювати з Байденом треба, але також не варто забувати, що у Байдена шанси на перемогу не менші. Кожен з них може стати президентом.

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