Це було б чудово, – Ігнат про перспективу отримання Україною далекобійних ракет Storm Shadow
Велика Британія не виключає постачання крилатих ракет повітряного базування Storm Shadow. Їхня дальність становить 450 кілометрів.
Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону. Він зазначив, що ця ракета завдає високоточних ударів по наземних цілях.
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"Думаю, що вже є рішення до адаптації ракет, якщо є такі заяви. Ця ракета була б чудовим доповненням до того, що маємо. Нам дуже б хотілося отримати таке озброєння, яке серйозно впливатиме на хід бойових дій", – розповів Ігнат.
Підтримка від Великої Британії
Президент Володимир Зеленський 3 січня розмовляв з прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком. За словами Зеленського, Україна напрацювала з Британією "конкретні рішення", щоб сприяти перемозі у 2023 році.
"Обговорили подальше оборонне співробітництво із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Погодились активізувати наші зусилля для наближення перемоги вже цьогоріч. Уже маємо для цього конкретні рішення", – написав президент.
Військова допомога для України: останні новини
- США можуть передати для України броньовики Bradley. Також це підтвердив президент Джо Байден.
- Канцлер Олаф Шольц 5 січня повідомив, що Україна отримає від Німеччини додаткову батарею ППО Patriot і бойові машини Marder.
- Крім цього, в уряді Німеччини повідомили, що передали для боротьби з Росією безпілотники, антидронне обладнання та ракетні системи.