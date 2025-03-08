Вихід на кордони 1991 року: комбат К-2 Верес оцінив шанси України

Командир батальйону К-2 Кирило Верес оцінив теперішні шанси України вийти на кордони 1991 року. За його словами, наразі ця ціль недосяжна.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Кирила Вереса в інтерв'ю для "Радіо Свобода".

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Чи може Україна вийти на кордони 1991 року

Командир батальйону К-2 Кирило Верес заявив, що в України наразі немає можливості вийти на кордони 1991 року.

Ми не готові до кордонів 1991 року. На моє бачення, тоді ми були більше готові, ніж наразі,

– сказав військовий.

Крім того, Верес зазначив, що головне завдання ЗСУ та усіх українців сьогодні – не втратити те, чим володіємо зараз.

Нагадаємо, що напередодні в ДПСУ повідомляли про те, що російські війська намагаються прорватися через українських кордон у Сумській області, але їх зупинили прикордонники та Сили оборони. Одразу після того, як ворога виявили за допомогою БпЛА, по ним відпрацювали мінометники.