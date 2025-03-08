Вихід на кордони 1991 року: комбат К-2 Верес оцінив шанси України
- Командир батальйону К-2 Кирило Верес вважає, що Україна наразі не готова вийти на кордони 1991 року.
- Головне завдання ЗСУ та усіх українців сьогодні на сьогодні, за словами Вереса, не втратити те, чим володіє Україна зараз.
Командир батальйону К-2 Кирило Верес оцінив теперішні шанси України вийти на кордони 1991 року. За його словами, наразі ця ціль недосяжна.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Кирила Вереса в інтерв'ю для "Радіо Свобода".
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Чи може Україна вийти на кордони 1991 року
Командир батальйону К-2 Кирило Верес заявив, що в України наразі немає можливості вийти на кордони 1991 року.
Ми не готові до кордонів 1991 року. На моє бачення, тоді ми були більше готові, ніж наразі,
– сказав військовий.
Крім того, Верес зазначив, що головне завдання ЗСУ та усіх українців сьогодні – не втратити те, чим володіємо зараз.
Нагадаємо, що напередодні в ДПСУ повідомляли про те, що російські війська намагаються прорватися через українських кордон у Сумській області, але їх зупинили прикордонники та Сили оборони. Одразу після того, як ворога виявили за допомогою БпЛА, по ним відпрацювали мінометники.