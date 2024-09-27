Коли мобілізований може поїхати за кордон і за яких умов

Військовозобов'язний може виїжджати за кордон. Залишати межі України він має можливість під час відпустки, відрядження або лікування.

Якщо йдеться про виїзд за кордон під час відпустки, то тут основне рішення ухвалює командир частини.

Дивіться також Чи можуть отримати відстрочку чоловіки, у яких дружина служить у ЗСУ

Що потрібно для виїзду за кордон

Передусім, мобілізований має подати рапорт командиру підрозділу не пізніше, ніж за 15 днів до відпустки. У рапорті слід максимально описати всю інформацію про запланований відпочинок. Зокрема, вказати, куди і наскільки плануєш виїхати з України, чим саме і де саме перетинатимеш кордон. Крім того, треба надати певні документи, як-от копії квитків в обидва боки.

Якщо йдеться про поїздку то родини, то потрібні: свідоцтво про шлюб, про народження дітей, документи, що підтверджують проживання родини в країні, в яку плануєте поїздку.

Далі командир частини погоджує відпустку і її оформляють у вигляді наказу, в якому буде прописано дозвіл на виїзд за межі країни. Перед відпусткою потрібно отримати витяг із цього наказу.

Також у частині повинні видати відпускний квиток, де вказано термін відпустки, а також дозвіл на виїзд за кордон.

Далі з відпускним квитком треба прийти до Військової служби правопорядку і стати на облік. Потім можна перетинати кордон. Вже на кордоні потрібно мати із собою такі документи:

закордонний паспорт;

військовий квиток, або посвідчення офіцера;

відпускний квиток із дозволом на виїзд за кордон;

витяг з наказу про відпустку.

Відпусток для військових побільшає: на які зміни чекати

Відпусток для військових побільшає: на які зміни чекати

Чи відбудеться поїздка за кордон, залежить від низки чиннів. По-перше командир частини може не дозволити таку відпустку. Оскаржити його рішення немає можливості.

Також можуть виникнути труднощі на кордоні. Наприклад, військовослужбовця можуть не випустити з країни через обмеження, не пов’язані з військовою службою, як-от за несплату аліментів або відкрите кримінальне провадження тощо.