Чи можуть окупанти піти на Північ з Білорусі: Наєв розповів про загрози

Українські захисники постійно оцінюють рівень військової загрози, враховуючи сили, які перебувають на території Білорусі. Крім того, ЗСУ постійно зміцнюють свої позиції.

Сил ворога, які зосереджені в Білорусі, недостатньо для наступу зараз. Про це розповів командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Сил недостатньо для сухопутного наступу на цей час, але те, що може статися в майбутньому, залежить від намірів противника,

– попередив Наєв.

Що підготували ЗСУ

Командувач зазначив, що нашим бійцям вдалося значно укріпити північний кордон. Там утворили систему інженерних загороджень, зокрема мінно-вибухових.

У десятки разів збільшили їхню насиченість вздовж кордону. Також сформували систему оборонних рубежів і позицій.

Кремль планує використовувати Білорусь