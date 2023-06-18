Спецоперація Заходу: ексрозвідник розповів, за яких умов можуть ліквідувати Путіна

Усім відомо, що у Владіміра Путіна кепське здоров’я, тому він особливо ревно ставиться до нього, навіть користується послугами двійників, аби, не дай Боже, не підчепити якогось вірусу від своїх співрозмовників. Однак у всьому світі є багато людей, які мріють про ліквідацію військового злочинця, хоч досі на це ніхто не наважався.

Але подібним можуть зайнятися іноземні спецслужби в певних критичних ситуаціях. Про це 24 Каналу повідомив Микола Маломуж – генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України.

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Подібною точкою кипіння може стати реальна підготовка Путіна до ядерної атаки.

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В цьому випадку може бути проведена спеціальна операція силовиками Заходу, вважає ексрозвідник. Адже це становитиме загрозу не лише Україні, а і всьому світові.

Коли буде загроза ядерна всьому людству, і США, Європі, і Китаю, і Туреччині – отут вони всі активізуються. Тоді вже спецслужби будуть опрацьовувати варіанти, як його усунути, якщо лідери не зможуть дотиснути, аби він цього не зробив, з допомогою російської агентури, адже це велика робота,

– додав Маломуж.

До того ж він розповів, що росіяни розробили системи протидії і знищення вірусів там, де перебуває їхній президент. Мовиться про електронні системи очищення повітря, тому в Кремлі вважають, що наразі реальних загроз Путіну немає. Коли багато людей страждали на Омікрон, були інші розрахунки, що можливе пряме зараження і Путін може померти. Наразі дослідження, які провели до того ж на інших людях, спростували цю інформацію.

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