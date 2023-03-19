Можемо звільнити всі території: ексглава розвідки назвав 3 визначальні місяці на фронті

Намагаючись постійно атакувати Україну, російська армія вичерпує свої сили. При цьому Владімір Путін ставить конкретні, але нереалістичні завдання.

АПро це 24 Каналу розповів генерал армії України, очільник Служби зовнішньої розвідки у 2005 – 2010 роках Микола Маломуж. За його словами, Путін не враховує, що в України є потужна система захисту, народний дух та професійні збройні сили.

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Україна щоденно нищить ворога

Микола Маломуж зазначив, що кожного дня українські бійці знищують від 800 до 1100 осіб, а якщо враховувати поранених, то кількість втрат можна ще збільшувати.

Ми підрахували, що за 10 днів це 5 – 6 бригад практично зникають з поля бою, а це фактично професійні війська, яких в Росії надзвичайно мало,

– зазначив Маломуж.

За словами генерала, Владімір Путін особисто дає завдання своїм військам щодо атак на Бахмут та приймає звіти вранці та ввечері щодо просування військ. Тільки для захоплення Бахмута Путін вже ставив 15 кінцевих термінів, починаючи з травня 2022.

Очільник Служби зовнішньої розвідки у 2005 – 2010 роках розповів, що Росія нездатна захопити Україну, але вона кидає все, що у неї є для цього: озброєння, техніку, боєприпаси.

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Попри це українські бійці продовжують стримувати російську навалу та готуються до контрнаступу.

Виснажуючи їхні війська, ми робимо це по декількох секторах: Сватове-Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Вугледар та Запорізька область. На цих напрямках ворог не може воювати, а тим більше вести наступальних операцій, а ми на своїй землі,

– сказав генерал.

Маломуж переконаний, що ситуація у плануванні стратегічних наступальних операцій буде системно змінювати в найближчі місяці.

"Це вже буде наш час, я думаю, що квітень, травень, червень – це той період, коли дійсно буде змінюватись ситуація на фронті й ми матимемо перспективи звільнення Сходу та Півдня нашої держави", – сказав генерал армії України.

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