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      Можемо отримати наших хлопців зовсім скоро, – Офіс Президента про звільнення моряків

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      Вадим Пристайко
      Вадим Пристайко / скрін із відео

      В Офісі глави держави вказують на великі шанси того, що невдовзі Росія звільнить українських військовополонених моряків. Про це, зокрема, свідчать результати крайніх переговорів.

      Щоправда, їх деталі розголошувати поки не можна. Про це розповів заступник глави Офісу Президента Вадим Пристайко, передає "Інтерфакс".

      Читайте також: Думаємо над цим, – МЗС Росії про обмін українських моряків

      Сподіваюся, що моряки будуть відпущені найближчим часом. Я не можу розповісти вам всіх деталей переговорів, але повірте, що ми в постійному контакті з нашою переговорною командою і усвідомлюємо наявні шанси отримати наших хлопців назад найближчим часом,
      – наголосив дипломат.

      До цього Пристайко також відмовився коментувати першу телефонну розмову президентів Зеленського і Путіна. Попри це, він сказав, що на кожних переговорах України та Росії щодо обміну полоненими звучить прізвище звинуваченого у держзраді журналіста Кирила Вишинського.

      Цікаво, що глава МЗС України Павло Клімкін, який перебуває у політичній відпустці, в інтерв’ю повідомив, що питання моряків невдовзі може дійти до ключового моменту. "Розвиток ситуації буде, а ось коли та який – я не хочу казати", – пояснив міністр.

      Чому українські моряки перебувають у російському полоні?

      Бо їх разом із суднами біля Керченської протоки захопили російські прикордонники. Сталося це 25 листопада 2018 року. Моряки планово прямували до порту Маріуполя. Проте на цьому шляху росіяни протаранили їхній буксир в Азовському морі. Опісля Росія обстріляла українські судна, поранивши 3 моряків, та захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".

      моряки полонені моряки список
      Полонені українські моряки: інфографіка 24 каналу

      "Суд" окупованого Криму заарештував усіх 24 полонених моряків, звинувативши їх у "незаконному перетині кордону". З того моменту і до сьогодні хлопців утримують у слідчих ізоляторах Москви.

      Дивіться також: Чому українські моряки круті?

      25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути кораблі. Однак Росія виконувати вимоги відмовилась. 25 червня минув термін, коли Москва могла виконати цей наказ і відпустити українців.

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      Теги: Новини політики Новини України Офіс Президента Українські моряки в полоні Україна – Росія Українці в полоні РФ
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