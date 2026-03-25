В одній із західних областей закликали не ігнорувати тривоги вночі
- Світлана Онищук закликала мешканців Івано-Франківської області не ігнорувати сигнали тривоги вночі 26 березня.
- Це попередження з'явилося після масованої атаки 24 березня, коли на Прикарпатті загинули люди.
Після жорстокої масованої атаки 24 березня є нові попередження. В одному із західних регіонів уже закликали людей поставитися відповідально, якщо оголосять тривогу.
Про це заявила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Вона наголосила, що реагувати слід на кожну сирену.
Чи буде масована атака вночі 26 березня?
Наразі дані моніторингових спільнот суперечливі. Немає повного розуміння, що удари неодмінно будуть, але є певні ознаки. Повітряні сили не інформували про можливу атаку.
Але в Івано-Франківській області вже просять бути готовими пройти в укриття за потреби.
Прошу всіх: у жодному разі не ігноруйте сигнали повітряної тривоги цієї ночі! Кожна сирена – це сигнал про загрозу. Бережіть себе і своїх рідних!
– написала Світлана Онищук.
Власне, її попередження пов'язане з тим, що Прикарпаття опинилося під ударом під час атаки 24 березня. На жаль, загинули нацгвардієць Володимир Шкрумеляк і його донька Анелія, які відвідували пологовий. Їхня дружина та мама нещодавно народила хлопчика, брата Анелі.
Вважають, що Росія цілила по адмінбудівлі, натомість влучила в пологовий. На момент удару кілька жінок народжували в підвалі.
Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог
Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.
Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!
Як дрони долетіли до Заходу України 24 березня?
Ворог цілив безпілотниками та ракетами вночі, а вдень атака продовжилася – переважно дронами. Вона стала найбільшою та найдовшою денною атакою, Росія запустила майже тисячу дронів, а саме 999. Постраждав Захід України, у Львові є поранені.
Мер Львова Андрій Садовий сказав, що є багато питань до всіх, чому БпЛА долетіли до центру міста. Нагадаємо, під удар потрапила будівля, яка входить до спадщини ЮНЕСКО.
Юрій Ігнат пояснив, які складнощі виникли під час відбиття атаки на Львів.
Командувач безпілотних систем протиповітряної оборони Юрій Черевашенко заявив в ефірі 24 Каналу: росіяни побачили, що їм не вдається пробивати протиповітряну оборону у великих містах, а тому почали атакувати цивільні об'єкти на Заході України. Водночас наші військові вже працюють над створенням нового рубежу повітряного захисту.