У КНДР нема грошей, – Фейгін про "співпрацю" росії з Північною Кореєю

В Atlantic Council повідомляли, що Москва зараз може погрожувати експортом передових ракетних технологій до КНДР, щоб торгуватися із Заходом щодо пом'якшення санкцій. Тож постає два питання – чи справді росія може щось передати, а Корея допомогти.

І все це на тлі того, що Північна Корея готує сьомі ядерні випробування, через це Сполучені Штати Америки посилять військову присутність у Тихоокеанському регіоні. Російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі 24 каналу сказав, чи можлива "співпраця" росії з Північною Кореєю.

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За його словами, росія і справді може щось передати КНДР. Це стосується нуклеарних технологій, удосконалених ракет та ракетоносіїв, оскільки у Кореї вони ще гіршої якості.

Це застарілі, але цілком робочі технології, які є в росії. Тож теоретично щось передати можуть, але тут є одна проблема.

Вона полягає в тому, що співпраця з Північною Кореєю – марна. У КНДР немає грошей. Все це потрібно робити за власних рахунок або через черговий шантаж,

– пояснив Фейгін.

Це єдине, що вміє добре використовувати москва – шантаж. Однак для росії мати справу із КНДР – марно, оскільки вони натомість мало що отримають. Для них це невигідно.

Дивіться повне інтерв'ю з Марком Фейгіним: відео 24 каналу

"100 тисяч солдатів з КНДР"

Пропагандистські ЗМІ повідомляють, нібито Північна Корея запропонувала надіслати 100 тисяч своїх солдатів для підтримки вторгнення росії в Україну. Проте експерти в це не вірять.

Марк Фейгін запевняє, що важко уявити північнокорейців, які потоком підуть на Схід чи Херсон. На його думку, це більше пропагандистський трюк, якась гра самої Кореї.

"Мені це нагадує спробу шантажу. Якщо їм щось дадуть, то тоді ця ситуація розвіється", – відповів він.