Чи можлива висадка російського десанту на Півдні: пояснення ОК "Південь"

Російські загарбники тримають у морі на чергуванні два великі десантні кораблі. Чи можлива висадка десанту на Півдні – читайте далі.

Керівник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону висловилася щодо десантних кораблів Росії у Чорному морі. Про це пише 24 Канал.

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Гуменюк наголосила, що нарізі "це просто демонстрація сили". За її словами, росіяни вже дуже-дуже давно не наважуються наблизитися на відстань ймовірної висадки.

Тому що розуміють, що є зброя, якою вони можуть бути уражені. Наразі вони тримаються на відстані 150 – 200 кілометрів від контрольованого Україною узбережжя,

– заявила вона.

Також Гуменюк наголосила, що у своєму інформаційному просторі росіяни репрезентують наявність десантних кораблів, як контроль над Чорним морем, оскільки таке велике угруповання перебуває в акваторії.

"Хоча ми спостерігаємо, фіксуємо і проголошуємо, що вони тримаються в районі, який є для них безпечним", – уточнила Гуменюк.

Вона додала, що навіть в пунктах базування окупанти вже давно не почуваються спокійно

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