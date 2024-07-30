Генерал армії відповів, наскільки реальною є війна між Китаєм і США

Комісія Конгресу у своїй доповіді зазначила, що у разі імовірного конфлікту США з Китаєм, Вашингтон вичерпає свої запаси боєприпасів "усього за 3 – 4 тижні". Після цього для поновлення ресурсів будуть потрібні роки.

Водночас генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що наразі глобальна війна між США та Китаєм нереальна. Проте можливі регіональні конфлікти та тлі конфронтації цих країн.

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У США є інші пріоритети

Якщо припустити, що між Вашингтоном та Пекіном спалахне війна, то вона переросте в ядерний конфлікт, який призведе до знищення не тільки сторін протистоянні, але й інших країн світу.

Сьогодні США інтенсивно накопичують різні типи боєприпасів, запустили роботу декількох заводів. Проте на порядку денному у Вашингтона – воєнна та, зокрема, ядерна загроза з боку Росії.

США насамперед потрібно розв'язати питання з Москвою, яку Пекін використовує як ударну силу. Якщо будуть ліквідовані російські сили та паде агресивний режим, тоді послабиться певною мірою позиція Китаю. Він буде змушений піти на домовленості із США та країнами Європи, від яких дуже залежить,

– пояснив генерал армії.

Пекін залежний від Заходу у багатьох аспектах – у фінансах, торгівлі, ринках збуту, постачання технологій тощо. Тому, на думку Маломужа, Китай не ризикне розпочати війну, адже вона призведе до його колапсу.

Сьогодні США правильно розставляють пріоритети. Для них основний ворог – Росія, і зараз розв'язується питання на полі бою. Тому Сполученим Штатам потрібно надавати Україні максимальну кількість боєприпасів. Якби Пентагон передав ЗСУ хоча б 10% своїх запасів снарядів, українські сили змогли б реально перемагати на фронті,

– впевнений Микола Маломуж.

Нагадаємо, що колишній держсекретар США Майк Помпео оголосив про імовірний "мирний план" щодо України, якого може дотримуватись Дональд Трамп, якщо знову стане президентом.

Зокрема, в ньому йдеться про скасування усіх обмежень щодо типів зброї, які може отримувати та використовувати Україна. На думку Помпео, це може "відновити позицію сили, з якою рахуватиметься Путін", а також імовірно призведе до закінчення війни.