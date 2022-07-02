Ексгенсек допустив можливість війни між НАТО та Росією та назвав умову

Ризик прямого збройного конфлікту між НАТО і Росією є. І якщо російська сторона нападе на Литву, то це і стане причиною початку війни.

Про це у новому інтерв'ю розповів колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

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За яких умов розпочнеться конфлікт між НАТО та Росією

На питання журналіста, чи можливе розгортання бойових між Росією та НАТО, ексгенсек наголосив, що хотів би відповісти ствердним "ні", проте сьогодні варто враховувати всі ймовірні сценарії. Так, погрози Росії, які вона висуває Литві, можуть стати початком масштабного конфлікту.

Після російських погроз щодо Литви через питання транзиту через цю країну, я повинен застерегти і заявити, що якщо Росія торкнеться литовських берегів, це буде ситуація п'ятої статті (договору про НАТО, щодо колективної оборони, – 24 канал), яка ініціює рішучу військову відповідь НАТО. Це конфлікт з Росією,

– зазначив Фог Расмуссен.

Під час спільного з Андрієм Єрмаком брифінгу. ексгенсек також зауважив, що в Альянсі не бояться кремлівського диктатора. Фог Расмуссен підкреслив, що в НАТО робитимуть все можливе задля того, щоб уникнути можливої ескалації конфлікту. І саме для цього зараз активно підтримують Україну.

У 2008 році НАТО припустилось помилки

Андерс Фог Расмуссен зауважив, що НАТО у 2008 році мало надати Україні план дій щодо вступу до Альянсу.

Він зауважив, що зволікання НАТО негативно вплинуло на подальші дії Путіна. Президент Росії отримав хибний сигнал, що він зможе продовжувати захоплювати території, і йому за це нічого не буде.

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