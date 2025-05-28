Можлива зустріч з Путіним, накопичення військ ворога та "меморандум": головні заяви Зеленського
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 27 травня, провів зустріч з представниками ЗМІ, під час якої висловився стосовно низки головних питань.
Зокрема, зачепили тему переговорів, "меморандуму" та накопичення російських військ. Головне з розмови Зеленського зі ЗМІ – розповідає 24 Канал.
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Що заявив Зеленський журналістам
Президент зазначив, що Україні для запуску на повну силу власного виробництва необхідної продукції військово-промислового комплексу потрібно отримати 30 мільярдів доларів, Я б хотів, щоб ми отримали 30 мільярдів доларів для того, щоб запустити на повну тільки українське виробництво. Щоб ви приблизно розуміли, що таке війна і в яких обсягах. Тобто, в принципі, ми недозавантажені приблизно на цю суму грошей. На рік ми недозавантажені, Володимир Зеленський розповів, що Україна не може підтримувати ведення іншими країнами бізнесу з РФ під час війни, і припинення вогню буде рішенням для всіх сторін. "Авжеж, ми не можемо підтримувати бізнес as usual між Америкою або Європою і Росією під час війни. В будь-якому випадку ми не будемо сприймати (ведення бізнесу з РФ – 24 Канал). Я думаю, що жодна нормальна людина не може це сприймати, незалежно від громадянства", – додав він. Володимир Зеленський підтвердив свою участь у саміті країн "великої сімки" G7, який відбудеться у червні в Канаді, водночас є різні сигнали щодо участі України в саміті НАТО. "Що стосується НАТО, то Рютте мені сказав, що вони б дуже хотіли, щоб Україна була. А Україні дуже важливо розуміти, в якому форматі вона може бути представлена. Різних сигналів щодо НАТО дуже багато", – зауважив президент. За словами президента, росіяни хочуть створити так звану "буферну зону" на 10 кілометрів вглиб України. Але, як додав глава держави, самі росіяни розуміють, що їм не вистачає можливостей. Зараз це так. Хоча на Курщині, я вважаю, правильно наші війська зробили. Вийшли з одного напрямку, увійшли на Курщині в інший напрямок. Там є у наших хороше напрацювання. Тобто ми там знаходимося, допоки рускі не захочуть закінчити війну або хоча б перший крок – припинення вогню", "По-перше, бригади отримують фінанси. У них зараз на рахунках десь 16 – 20 мільярдів гривень. У них просто є ці гроші, які вони ще не використали", – сказав президент під час спілкування з журналістами. Україна працює над збільшенням фінансування власної ракетної програми, унікальні лінії виробництв будуть з'являтися уже у 2025 році. Ми маємо кілька кроків вперед в ракетній програмі. Це така велика складна історія під назвою "українська балістика". У нас це з'являється, на це потрібні гроші. І це додаткові гроші – вони не входили в те двостороннє фінансування, яке у нас є з партнерами. І ми працюємо над збільшенням саме в цьому напрямі, "Щодо додаткових систем, я думаю, що ми наближаємося до деяких рішень, але поки що не можу вам сказати. Але ось, наприклад, щодо ліцензування інших систем ППО - ми вже зовсім близько", – сказав Зеленський під час спілкування з журналістами. Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп під час своєї зустрічі у Ватикані обговорювали аспекти санкцій проти енергетичної та банківської систем Росії. Трамп підтримав, що якщо Росія не зупиняється, будуть санкційні кроки. Ми з ним проговорювали два головних аспекти – енергетика і банківська система. Чи зможуть США запровадити санкції у два сектори? Я б дуже хотів, Україна проговорювала з партнерами з Європейського союзу деталі 18-го пакета санкцій проти Росії, у ньому можуть бути "сильні речі". "Ми чекаємо санкції від Сполучених Штатів Америки. Європа зробила - є 17-й пакет. Ми проговорювали деталі 18-го пакета, щоб він був сильнішим, поки що непублічно з колегами з Євросоюзу – з Урсулою фон дер Ляєн і з Антоніу Коштою", – зазначив Зеленський. Президент України під час візиту в Берлін обговорить з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом питання постачання та використання далекобійної зброї. Серед всіх питань є і ті питання, про які ви говорите, але я жодних змін щодо сигналів не чув. Зможу, напевно, про щось відповісти після зустріч, Президент зазначив, що Росія готується до спроможності виробляти 300 – 350 дронів на добу, при цьому поставлено завдання мати 500 дронів на добу. Я не вважаю, що в них це є. Тому я не сприймаю цифру в 1000, хоча ми повинні зрозуміти, що можна кілька днів накопичувати, і потім буде і така доба. Не можна сказати, що такого не буде, Україна нещодавно здійснила атаку 400 дронами одночасно і знищила понад 40 одиниць російської техніки, повідомив президент України Володимир Зеленський. "Наприклад, нещодавно у нас був цікавий удар по них. Одночасно ми вдарили 400 маленькими дронами. Було знищено понад 40 од. техніки одночасно. І ми зробили такий крок. Він був застосований виключно військовими, виключно на полі бою. Це була спроба такої операції. І ми продемонструємо їм в рази більше, ніж ця операція. Ми це зробимо, нам це вдалося", – сказав він. "Темпи мобілізації не змінилися. Я не бачу, щоб вони відрізнялися від того, що було за останні пів року. Я маю на увазі ті плани, які є в Генштабі, і те, що там вони роблять", – сказав глава держави. Президент розповів, що чув у доповіді начальника Генштабу Андрія Гнатова на Ставці та командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого, що вони "рухаються у своєму плані". Україна, як зауважив президент, постійно веде переговори з різними країнами стосовно збільшення поставок, здебільшого на рівні Міноборони, президента. Потім менеджментом займаються відповідні інституції. Тому і потрібне фінансування, тому що ми почали знаходити небезкоштовні варіанти. Це важливо для нас. Якісь речі відкриваються, для них потрібні фінанси, За його словами, росіяни передали сигнал стосовно Білорусі. Війська заходили з Білорусі. Це просто неможливо щодо Білорусі. Я думаю, що найреалістичніші три майданчики: Туреччина, Ватикан і Швейцарія, Зеленський заявив, що наразі немає сигналів про готовність Сполучених Штатів Америки вийти з переговорного процесу щодо України. Він наголосив, що США наразі продовжують виконувати важливу роль у підтримці України – як у дипломатичному полі, так і через санкційний тиск на Росію. За словами Зеленського, у "меморандумі" Росії має передати, які вона бачить наступні кроки, чи спроможна підтримати припинення вогню і зустріч на рівні лідерів держав. Почитаємо їх пропозиції й точно відповімо. Все. Нема що додати, "Я думаю, що на вищому рівні Сполучені Штати Америки сьогодні не будуть підтримувати, щоб Україна виходила з тих територій, де Україна знаходиться", – заявив президент. Володимир Зеленський зазначив, що Україна не розглядає можливість виходу зі своїх територій, і очікує від партнерів подальшої підтримки в цьому питанні. Володимир Зеленський зазначив, що росіяни зібрали у Курській області найбільші та найсильніші війська. Їхня мета полягає у створенні "буферної зони" глибиною в 10 кілометрів, про яку казав Путін. Але у нас там є успіхи. Сьогодні взяли, наприклад, 8 полонених в районі Тьоткіного. Зараз у мене була зустріч із Сирським, начальником Генштабу Гнатовим. Сирський казав, що поповнюють обмінний фонд. Для нас це дуже важливо. І тому ми там діємо, ми там знаходимось, За словами українського лідера, окупанти хочуть захопити Покровськ та перетнути адміністративний кордон Дніпропетровської області. Вони будуть робити все, щоб перетнути адміністративний кордон Дніпровської області. Вони цього хочуть. Поки що їм це не вдається. Вони хочуть захопити Покровськ, вони роблять незмінні дії. Луганська, Донецька область залишаються саме тими стратегічними цілями, які поставлені в них ще з 2014 року,
Президент назвав суму, необхідну для запуску військового виробництва на повну
– заявив Зеленський.
Україна не може підтримувати бізнес США і країн Європи під час війни
Президент України візьме участь у саміті G7
Зеленський прокоментував перебування ЗСУ у Курській області
– зазначив Зеленський.
Зеленський заявив, що на рахунках бригад зараз близько 16 – 20 мільярдів гривень
Триває робота над збільшенням фінансування своєї ракетної програми
– повідомив Зеленський.
Україна наближається до ліцензування систем ППО
Зеленський обговорював із Трампом у Ватикані два аспекти санкцій проти Росії
– розповів Зеленський.
У 18-му пакеті санкцій ЄС проти Росії можуть бути "сильні речі"
Зеленський обговорить з Мерцом в Берліні питання використання далекобійної зброї
– наголосив він.
Росія нарощує спроможності виробництва
– заявив він.
Україна нещодавно знищила понад 40 одиниць російської техніки одночасно
Зеленський зробив заяву про мобілізацію в Україні
Поставки зброї в Україну тривають
– заявив він.
Президент прокоментував пропозиції Росії щодо наступних переговорів
– вважає Зеленський.
Зеленський пояснив позицію США щодо переговорів
Зеленський висловився щодо "меморандуму" Росії
– сказав президент.
Президент відповів, чи наполягають США на територіальних поступках
Ворог накопичує війська біля Сумської області
– сказав він.
Росіяни намагатимуться прорвати адмінкордон Дніпропетровщини
– пояснив Зеленський.
Президент зазначив, що Україні для запуску на повну силу власного виробництва необхідної продукції військово-промислового комплексу потрібно отримати 30 мільярдів доларів,
Я б хотів, щоб ми отримали 30 мільярдів доларів для того, щоб запустити на повну тільки українське виробництво. Щоб ви приблизно розуміли, що таке війна і в яких обсягах. Тобто, в принципі, ми недозавантажені приблизно на цю суму грошей. На рік ми недозавантажені,
Володимир Зеленський розповів, що Україна не може підтримувати ведення іншими країнами бізнесу з РФ під час війни, і припинення вогню буде рішенням для всіх сторін.
"Авжеж, ми не можемо підтримувати бізнес as usual між Америкою або Європою і Росією під час війни. В будь-якому випадку ми не будемо сприймати (ведення бізнесу з РФ – 24 Канал). Я думаю, що жодна нормальна людина не може це сприймати, незалежно від громадянства", – додав він.
Володимир Зеленський підтвердив свою участь у саміті країн "великої сімки" G7, який відбудеться у червні в Канаді, водночас є різні сигнали щодо участі України в саміті НАТО.
"Що стосується НАТО, то Рютте мені сказав, що вони б дуже хотіли, щоб Україна була. А Україні дуже важливо розуміти, в якому форматі вона може бути представлена. Різних сигналів щодо НАТО дуже багато", – зауважив президент.
За словами президента, росіяни хочуть створити так звану "буферну зону" на 10 кілометрів вглиб України. Але, як додав глава держави, самі росіяни розуміють, що їм не вистачає можливостей.
Зараз це так. Хоча на Курщині, я вважаю, правильно наші війська зробили. Вийшли з одного напрямку, увійшли на Курщині в інший напрямок. Там є у наших хороше напрацювання. Тобто ми там знаходимося, допоки рускі не захочуть закінчити війну або хоча б перший крок – припинення вогню",
"По-перше, бригади отримують фінанси. У них зараз на рахунках десь 16 – 20 мільярдів гривень. У них просто є ці гроші, які вони ще не використали", – сказав президент під час спілкування з журналістами.
Україна працює над збільшенням фінансування власної ракетної програми, унікальні лінії виробництв будуть з'являтися уже у 2025 році.
Ми маємо кілька кроків вперед в ракетній програмі. Це така велика складна історія під назвою "українська балістика". У нас це з'являється, на це потрібні гроші. І це додаткові гроші – вони не входили в те двостороннє фінансування, яке у нас є з партнерами. І ми працюємо над збільшенням саме в цьому напрямі,
"Щодо додаткових систем, я думаю, що ми наближаємося до деяких рішень, але поки що не можу вам сказати. Але ось, наприклад, щодо ліцензування інших систем ППО - ми вже зовсім близько", – сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.
Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп під час своєї зустрічі у Ватикані обговорювали аспекти санкцій проти енергетичної та банківської систем Росії.
Трамп підтримав, що якщо Росія не зупиняється, будуть санкційні кроки. Ми з ним проговорювали два головних аспекти – енергетика і банківська система. Чи зможуть США запровадити санкції у два сектори? Я б дуже хотів,
Україна проговорювала з партнерами з Європейського союзу деталі 18-го пакета санкцій проти Росії, у ньому можуть бути "сильні речі".
"Ми чекаємо санкції від Сполучених Штатів Америки. Європа зробила - є 17-й пакет. Ми проговорювали деталі 18-го пакета, щоб він був сильнішим, поки що непублічно з колегами з Євросоюзу – з Урсулою фон дер Ляєн і з Антоніу Коштою", – зазначив Зеленський.
Президент України під час візиту в Берлін обговорить з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом питання постачання та використання далекобійної зброї.
Серед всіх питань є і ті питання, про які ви говорите, але я жодних змін щодо сигналів не чув. Зможу, напевно, про щось відповісти після зустріч,
Президент зазначив, що Росія готується до спроможності виробляти 300 – 350 дронів на добу, при цьому поставлено завдання мати 500 дронів на добу.
Я не вважаю, що в них це є. Тому я не сприймаю цифру в 1000, хоча ми повинні зрозуміти, що можна кілька днів накопичувати, і потім буде і така доба. Не можна сказати, що такого не буде,
Україна нещодавно здійснила атаку 400 дронами одночасно і знищила понад 40 одиниць російської техніки, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Наприклад, нещодавно у нас був цікавий удар по них. Одночасно ми вдарили 400 маленькими дронами. Було знищено понад 40 од. техніки одночасно. І ми зробили такий крок. Він був застосований виключно військовими, виключно на полі бою. Це була спроба такої операції. І ми продемонструємо їм в рази більше, ніж ця операція. Ми це зробимо, нам це вдалося", – сказав він.
"Темпи мобілізації не змінилися. Я не бачу, щоб вони відрізнялися від того, що було за останні пів року. Я маю на увазі ті плани, які є в Генштабі, і те, що там вони роблять", – сказав глава держави.
Президент розповів, що чув у доповіді начальника Генштабу Андрія Гнатова на Ставці та командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого, що вони "рухаються у своєму плані".
Україна, як зауважив президент, постійно веде переговори з різними країнами стосовно збільшення поставок, здебільшого на рівні Міноборони, президента. Потім менеджментом займаються відповідні інституції.
Тому і потрібне фінансування, тому що ми почали знаходити небезкоштовні варіанти. Це важливо для нас. Якісь речі відкриваються, для них потрібні фінанси,
За його словами, росіяни передали сигнал стосовно Білорусі.
Війська заходили з Білорусі. Це просто неможливо щодо Білорусі. Я думаю, що найреалістичніші три майданчики: Туреччина, Ватикан і Швейцарія,
Зеленський заявив, що наразі немає сигналів про готовність Сполучених Штатів Америки вийти з переговорного процесу щодо України.
Він наголосив, що США наразі продовжують виконувати важливу роль у підтримці України – як у дипломатичному полі, так і через санкційний тиск на Росію.
За словами Зеленського, у "меморандумі" Росії має передати, які вона бачить наступні кроки, чи спроможна підтримати припинення вогню і зустріч на рівні лідерів держав.
Почитаємо їх пропозиції й точно відповімо. Все. Нема що додати,
"Я думаю, що на вищому рівні Сполучені Штати Америки сьогодні не будуть підтримувати, щоб Україна виходила з тих територій, де Україна знаходиться", – заявив президент.
Володимир Зеленський зазначив, що Україна не розглядає можливість виходу зі своїх територій, і очікує від партнерів подальшої підтримки в цьому питанні.
Володимир Зеленський зазначив, що росіяни зібрали у Курській області найбільші та найсильніші війська. Їхня мета полягає у створенні "буферної зони" глибиною в 10 кілометрів, про яку казав Путін.
Але у нас там є успіхи. Сьогодні взяли, наприклад, 8 полонених в районі Тьоткіного. Зараз у мене була зустріч із Сирським, начальником Генштабу Гнатовим. Сирський казав, що поповнюють обмінний фонд. Для нас це дуже важливо. І тому ми там діємо, ми там знаходимось,
За словами українського лідера, окупанти хочуть захопити Покровськ та перетнути адміністративний кордон Дніпропетровської області.
Вони будуть робити все, щоб перетнути адміністративний кордон Дніпровської області. Вони цього хочуть. Поки що їм це не вдається. Вони хочуть захопити Покровськ, вони роблять незмінні дії. Луганська, Донецька область залишаються саме тими стратегічними цілями, які поставлені в них ще з 2014 року,