Можлива зустріч з Путіним, накопичення військ ворога та "меморандум": головні заяви Зеленського

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 27 травня, провів зустріч з представниками ЗМІ, під час якої висловився стосовно низки головних питань.

Зокрема, зачепили тему переговорів, "меморандуму" та накопичення російських військ. Головне з розмови Зеленського зі ЗМІ – розповідає 24 Канал.

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Що заявив Зеленський журналістам