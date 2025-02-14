"Все можливо": Гегсет відповів, чи може Україна повернути території, окуповані після 2022 року
- Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що повернення українських територій, окупованих після 2022 року, є можливим, однак вихід на кордони 2014 року малоймовірний.
- Гегсет зазначив, що майбутнє українських кордонів вирішуватиметься на переговорах за участю лідерів України, Росії та, ймовірно, Європи.
Міністр оборони США Піт Гегсет не відкидає можливості повернення українських територій, які Росія окупувала після 2022 року. Втім, вихід на кордони 2014 року є малоймовірним.
Про це Гегсет заявив під час свого офіційного візиту до Польщі, повідомляє кореспондентка 24 Каналу.
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Чи може Україна повернути окуповані території
Піт Гегсет зазначив, що США хочуть "внести реалізм" у мирних перемовинах між Росією та Україною. Голова Пентагону також повторив свої заяви щодо членства України в НАТО.
Реальність того, що повернення до кордонів 2014 року в рамках переговорного врегулювання є малоймовірним. Реальність присутності американських військ в Україні є малоймовірною. Реальність членства України в НАТО як частина переговорного врегулювання – малоймовірна,
– сказав Піт Гегсет.
Втім, відповідаючи на питання журналістів про повернення територій, які Росія окупувала після повномашстабного вторгнення, Гегсет сказав: "Я думаю, що все можливо".
Він додав, що не хоче обмежувати президента Трампа у тому, як вести переговори з лідерами Росії та України. На його думку, майбутнє українських кордонів вирішать за столом перемовин.
Як виглядатимуть ці кордони в кінцевому підсумку ще належить з'ясувати, і я думаю, що це буде частиною дискусії, яка відбудеться між нашим президентом Зеленським, Путіним і, ймовірно, Європою, яка також візьме участь в цих дискусіях,
– сказав він.
До слова, раніше заступник спецпредставника Кіта Келлога Джон Коул заявив, що США не виключають потенційного членства України в НАТО або повернення шляхом переговорів до кордонів 2014 року. За його словами, зараз це питання "все ще на столі".