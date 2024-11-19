"Найімовірніший сценарій": генерал-майор Британії припустив, у що може перейти війна в Україні

Війна в Україні найближчим часом може завершитися, проте не так, як мріяли українці. Може повторитися сценарій, з яким Київ зіштовхувався після вторгнення армії Росії у Крим та Донбас у 2014 році.

Таку думку 24 Каналу висловив генерал-майор Великої Британії у відставці Руперт Джонс. Він припустив, до чого в майбутньому може призвести замороження конфлікту.

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Як може розвиватися ситуація в Україні найближчим часом

На думку генерал-майор Великої Британії у відставці, можливе замороження "конфлікту" попри те, наскільки глибоко неприємними ці події не були б для президента Володимира Зеленського та українського народу.

Я вважаю, що це найімовірніший сценарій,

– сказав Джонс.

Де-факто українські війська вже зіштовхнулися із замороженим конфліктом. До 24 лютого 2022 року на Сході України була лінія фронту, але на ній не було активного протистояння.

У довгостроковій перспективі "заморожений конфлікт" може призвести до якогось мирного процесу під егідою ООН. Однак я вважаю, що ідея переговорів з президентом Дональдом Трампом – дурна витівка,

– додав генерал-майор Великої Британії у відставці.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, в адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа розглядають варіант замороження конфлікту саме на поточній лінії фронту.

Важливо! Володимир Зеленський вважає, що припинення вогню та замороження конфлікту в Україні може призвести до чергової ескалації.

До слова, речник Кремля Дмітрій Пєсков наголосив, що для Росії неприпустиме зупинення війни на лінії бойового зіткнення. Відповідну заяву він зробив після того, як Джо Байден дозволив Україні бити ATACMS по Курській області у відповідь на залучення Москвою у бойові дії північнокорейських солдатів.