Чому Україну почали активніше закликати до перемовин з Росією: пояснення Ступака

Захід не змушує Україну до переговорів з Росією, але натякає про це. Президент Зеленський неодноразового говорив, на яких умовах готовий вести діалог.

Про це для 24 каналу розповів колишній працівник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він зазначив, що у світу є певна втома від війни, але для нас війна – це питання виживання.

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"Країни Заходу допомагають, вкладають великі ресурси й кошти. Я розумію, що питання перемовин важливе для багатьох країн. вони могли б зітхнути з полегшенням. Зрозуміло, що кошти, які дають Україні, відрізають особисто від себе. Це податки їхніх громадян", – сказав Ступак.

Попри це експерт вважає, що Україну не штовхають до перемовин.

Путін не знав, як реагувати

Володимир Зеленський заявив, що готовий вести перемовини, але не з Владіміром Путіним. За словами Ступака, главу Кремля це надзвичайно сильно здивувало і він не знав, як реагувати. Оточення Путіна теж спостерігає за цим.

Це був заклик Зеленського до оточення Путіна, яке може усунути диктатора. До олігархів й генералітету. Путін почитає підозрювати всіх у нелояльності й розвідує ситуацію за допомогою своїх спецслужб. Там якщо не істерика, то манія підозрілості, – сказав Ступак.

Позиція Зеленського

У ЗМІ є інформація, що Білий дім кулуарно просив Зеленського забрати категоричність щодо перемовин. Ступак вважає, що така історія могла бути.

"Зеленський все правильно робить і правильно захищає Україну. Я виправдовую агресивну позицію. Це змушує американців та європейців інтенсивніше допомагати. Без такої позиції ми б не отримали нічого", – зазначив експерт.

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