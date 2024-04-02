"Чорний лебідь" завжди є: у ГУР оцінили ймовірність протестів у Росії

Напруга всередині Росії, пов'язана з так званою "СВО", набирає обертів. У ГУР МО зауважили, що завжди зберігається можливість того, що всередині країни-агресорки буде протест.

На цьому наголосив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю Апостроф TV. Він зазначив, що потенціал до протестів усередині Росії уже є.

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Перехоплені розмови демонструють настрої

Вадим Скібіцький зауважив, що оперує тими даними, які є на радіоперехопленнях. Мовиться про жінок військовослужбовців, котрі воюють на Лиманському та Куп'янському напрямку.

Вони, за словами Скібіцького, також йдуть до прокуратури, пишуть скарги на те, що не виплачується заробітна платня, що відсутні ротації та відпустки.

Цей потенціал (протестів – 24 Канал) є. Але він наверх ще не вийшов. Але я не виключаю, що "чорний лебідь", він завжди є. Він прилітає і прилетить до Росії саме в той момент, коли його не чекають,

– зауважив Скібіцький.

Яка мета Путіна після виборів

На це питання також відповів Вадим Скібіцький в інтерв'ю. Як зазначив представник ГУР МО, судячи з активних штурмів, російські військові надалі прагнуть вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Наразі на цьому зосереджені основні зусилля російських загарбників. Правда, вони мали це зробити ще до виборів. Утім, ця мета все ще залишається актуальною, тому майже на всіх напрямках фіксується активність ворога.

Дійсно, Путін побоювався, що можуть бути якісь негаразди – або заколоти, або інші дії, які затьмарять його абсолютну перемогу. Але всі розуміли, весь цивілізований світ розумів, що це просто черговий фарс російської влади, Кремля для того, щоб продовжити агресивну політику,

– сказав представник розвідки.

За словами Вадима Скібіцького, з мобілізацією у країні-агресорці не має виникнути проблем. А все тому, що вже внесли певні зміни до кримінального кодексу.

"У будь-який момент тільки рішення – і почалася загальна мобілізація", – пояснив Скібіцький.

Паралельно слід розуміти, що деякі заяви та дії російських загарбників свідчать про те, що вони готові воювати не лише проти України, а й НАТО та Європи. Серед прагнень Кремля – повернути два військові округи: Московський і Ленінградський.