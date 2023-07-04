Окупанти масово тікають з Енергодара на тлі ймовірної провокації на ЗАЕС, – ЗМІ

На тлі ймовірної провокації на території Запорізької АЕС окупанти почали масово виїжджати з Енергодара. Також росіяни прибирають свої блокпости поблизу.

Видання з посиланням на власні джерела стверджує, що окупанти почали масово відводити свої війська з Енергодара. Раніше у мережі російські пропагандисти почали вкидувати різні фейки, що нібито Україна може влаштувати провокації на ЗАЕС.

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Що відбувається в Енергодарі

Після поширення ІПСО у телеграм-каналах окупанти почали тікати з тимчасово окупованої частини Запорізької області. Зокрема – війська масово відходять з Енергодара. Окрім того, із десятків блокпостів лишилося лише 2: від Василівки до Мелітополя.

Зазначимо, що російські телеграм-канали почали розганяти хвилю про те, що ЗСУ нібито збираються атакувати Запорізьку АЕС уночі 5 липня. Як показує практика, такі вкидання свідчать про підготовку провокацій самими окупантами,

– звернули увагу журналісти.

Окрім того, на двох енергоблоках Запорізької АЕС помітили предмети, схожі на вибухівку. У Генштабі ЗСУ наголосили, що сторонні предмети помітили на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків. Ці вибухові пристрої не пошкодять енергоблоки, проте окупанти можуть вдатися до провокації, аби створити картинку "обстрілів з боку ЗСУ" й звинуватити у теракті Україну.

Розвідка прокоментувала можливі провокації на ЗАЕС

Представник ГУР МО Андрій Юсов в коментарі пояснив, чому росіяни почали поширювати ІПСО щодо можливих провокацій на Запорізькій АЕС. Він заявив, що це пов'язано з кількома причинами.

По-перше, він спростував російські звинувачення, що Україна буцімто безпілотниками може атакувати територію станції. По-друге – це відповідь на широку інформаційну кампанію, яку Україна веде у світі з висвітленням злочинів російських окупантів на території Запорізької АЕС та інших об'єктів критичної інфраструктури. Проте з іншого боку, за словами Юсова, такі інформаційні кампанії та ІПСО дійсно можуть проводитись як підготовка та інформаційне прикриття до справжніх терористичних дій.

"Наразі мова йде про підвищення градуса ядерного шантажу, проведення ІПСО з метою посіяти паніку в українському суспільстві й деморалізувати українських захисників", – наголосив Юсов.