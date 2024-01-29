У низці областей оголосили відбій повітряної тривоги: були пуски ракет
В Україні оголосили повітряну тривогу у низці областей. Була загроза балістичного удару.
Вдень 29 січня в низці областей України оголосили про повітряну небезпеку. Станом на 13:54 оголосили відбої.
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На Херсонщині були влучання
Моніторингові канали повідомляють, що у Херсонській області є влучання балістичного озброєння. Наразі деталі невідомі. Крім цього, офіційного підтвердження від повітряних сил також немає.Оперативні новини - у нашому телеграмі.
Цікаво, що вибухи також пролунали і у Джанкої, однак там не оголошували повітряної тривоги. Деталі цього теж поки невідомі.
Була загроза балістики
У половині областей України оголошували повітряну тривогу. Мовиться про східні та південні регіони. Повітряну тривогу краще не ігнорувати, адже звичайна обережність може зберегти життя. Тому спустіться у найближче укриття або скористайтесь правилом двох стін.
Моніторингові канали писали, що загроза балістики з Криму та зі Сходу.
Вночі ворог теж атакував Україну
- Вночі проти 29 січня Росія також атакувала Україну. Зокрема, летіли "Шахеди" та ракети. Тривога розпочалась ще увечері 28 січня.
- Моніторингові канали писали, що попередньо ворог атакував балістичними ракетами "Іскандер-М" з території Бєлгородської області.
- Згодом Повітряні сили почали інформувати про відбої, пов'язані зі балістичною загрозою, однак загроза удару дронами – камікадзе зберігалась значно довше.