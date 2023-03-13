У Києві та ще кількох областях оголошували тривогу

У Києві та ще декількох областях оголошували повітряну тривогу 13 березня. Була загроза пусків ракет.

Моніторингові групи повідомляли, що також була зафіксовано активність авіації на півночі. Про це інформує 24 Канал.

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Чому лунала повітряна тривога

В областях почався відбій повітряної тривоги.За інформацією моніторингових груп, ворожа авіація відлітає від кордонів.Інколи спостерігаються запуски повітряних об’єктів, ймовірно фальш-цілі, з Брянської області. Залишайтеся в укриттях, бо серед фальш-цілей можуть бути і справжні.Станом на зараз відомо про активність Ту-22 з Енгельса, 2 ракетоносії, споряджені до 16 ракет типу "Калібр", а також є активність тактичної авіації.В ОК "Південь" повідомили, що спостерігається підвищена активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку й над акваторією Азовського моря. Не виключена активність ворожих розвідувальних БпЛА.Запусків ракет не було. Всі цілі – результат роботи російських засобів радіоелектронної боротьби.Також над Брянською областю в потенційній зоні пусків перебуває 7 повітряних об’єктів.Деякі моніторингові пабліки зазначили, що у напрямку Чернігівщини-Київщини зафіксовано повітряну ціль. Що саме – поки невідомо. Згодом повідомили, що повітряна ціль зникла з радарів. Попередньо,

10:58 Повітряна тривога лунає:

у Чернігівській,

Сумській,

Київській,

Полтавській,

Луганській областях,

місті Київ.



Де лунає повітряна тривога / Карта

Попередньо, повідомляють про запуск ракети у бік Черніговщини та Київщини. Тому будьте в укриттях, де оголошено тривогу.

Є загроза завдання ракетного удару

Спікер ОК "Південь" Владислав Назаров повідомив, що в Чорне море вже виведено 2 надводних ракетоносії, споряджені до 16 ракет типу "Калібр". Тому є висока загроза завдання ракетного удару.

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