У Києві та ще кількох областях оголошували тривогу
13 березня 2023, 10:57Читать новость на русском
У Києві та ще декількох областях оголошували повітряну тривогу 13 березня. Була загроза пусків ракет.
Моніторингові групи повідомляли, що також була зафіксовано активність авіації на півночі. Про це інформує 24 Канал.
Важливо В ОК "Південь" пояснили, чому "затягнулась" ракетна атака Росії
Чому лунала повітряна тривога11:49 В областях почався відбій повітряної тривоги.11:48 За інформацією моніторингових груп, ворожа авіація відлітає від кордонів.11:28 Інколи спостерігаються запуски повітряних об’єктів, ймовірно фальш-цілі, з Брянської області. Залишайтеся в укриттях, бо серед фальш-цілей можуть бути і справжні.11:24 Станом на зараз відомо про активність Ту-22 з Енгельса, 2 ракетоносії, споряджені до 16 ракет типу "Калібр", а також є активність тактичної авіації.11:17 В ОК "Південь" повідомили, що спостерігається підвищена активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку й над акваторією Азовського моря. Не виключена активність ворожих розвідувальних БпЛА.11:15 Запусків ракет не було. Всі цілі – результат роботи російських засобів радіоелектронної боротьби.11:00 Також над Брянською областю в потенційній зоні пусків перебуває 7 повітряних об’єктів.10:59 Деякі моніторингові пабліки зазначили, що у напрямку Чернігівщини-Київщини зафіксовано повітряну ціль. Що саме – поки невідомо. Згодом повідомили, що повітряна ціль зникла з радарів. Попередньо, це фальш-ціль.
10:58 Повітряна тривога лунає:
- у Чернігівській,
- Сумській,
- Київській,
- Полтавській,
- Луганській областях,
- місті Київ.
Де лунає повітряна тривога / Карта
Є загроза завдання ракетного удару
Спікер ОК "Південь" Владислав Назаров повідомив, що в Чорне море вже виведено 2 надводних ракетоносії, споряджені до 16 ракет типу "Калібр". Тому є висока загроза завдання ракетного удару.
Остання масована атака України 9 березня
- Проти ночі 9 березня росіяни здійснили 81 пуск ракет різного базування. Для атаки окупанти використовували літаки Ту-95, Ту-22М3, Су-35, МіГ-31К, ракетоносії "Калібрів" у Чорному морі.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат вперше заявив, що ворог використав цілих 6 "Кинджалів". За його словами, такої кількості запущених цих ракет він не пригадує.
- За словами Наталії Гуменюк, окупанти намагалися знайти системи Patriot, про які повідомили напередодні.
- Президент Володимир Зеленський провів термінову нараду щодо масованої ракетної атаки України 9 березня.
- Також український лідер висловив свої співчуття рідним загиблих під час ракетної атаки. Зеленський оприлюднив кадри наслідків прильотів.