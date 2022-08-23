Можливі російські огидні провокації, – Зеленський звернувся до українців щодо Дня Незалежності

24 серпня наша держава святкуватиме незалежність. російські окупанти можуть спробувати зіпсувати свято своїми ракетами та іншими злочинами.

Іноземні розвідки повідомляли, що російські окупанти можуть завдати масштабного ракетного удару на День Незалежності України. Про небезпеку громадян попередив і президент Володимир Зеленський.

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росіяни можуть готувати огидні провокації

У своєму традиційному зверненні до українців президент Володимир Зеленський наголосив, що 24 серпня – дуже важливий день для кожного з нас. На жаль, це розуміють й російські окупанти, які не знають честі та гідності.

Цей день, на жаль, важливий і для нашого ворога. Ми маємо усвідомлювати, що завтра можливі огидні російські провокації та жорстокі удари,

– сказав Зеленський.

Він запевнив, що наші героїчні Збройні Сили, розвідка та спецслужби зроблять усе можливе та неможливе, щоб завадити ворогу здійснити його злочинні задуми. Окрім того, Україна готова знайти відповідь на будь-який прояв російського терору.

"Але, будь ласка, завтра особливо дотримуйтеся правил безпеки. Будь ласка, дотримуйтеся режиму комендантської години. Зважайте на сигнали повітряної тривоги. Звертайте увагу на офіційні повідомлення. І пам’ятайте: ми маємо всі разом дійти до перемоги", – додав президент.

Дивіться відео звернення Зеленського до українського народу