Кримський міст може стати "Антонівським", – політолог про можливість нових ракет до HIMARS

Конгрес США виступає за те, щоб надати Україні ракети до HIMARS із дальністю на 300 кілометрів. Тож вже скоро мости на кримських перешийках може спіткати доля Антонівського мосту, який пошкодили ЗСУ. Тим самим спичинили багато проблем росіянам.

Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він пояснив, що ракети на 300 кілометрів дають можливість звільнити наші території.

Увага Удар по Антонівському мосту суттєво зменшив можливості окупантів, – військовий експерт

Кримський міст може стати "Антонівським",

– вважає політолог.

Однак, як він додав, на жаль, до москви ці ракети не долетять. Утім запросто зможуть дістати до територій тимчасово окупованого Криму. Це суттєво підсилить Україну і зв'язати руки росії.

"Попри це росіяни і далі будуть стріляти в мирні об'єкти, поки не будуть розуміти, що Україна одним пострілом зможе "знести" пів москви", – додав Давидюк.

Давидюк про можливість нових ракет до HIMARS: дивіться відео

До речі, HIMARS досить ефективно допомагають нищити ворога на фронті. З допомогою цих артсистем в повітря злетіли вже 50 російських складів. Такі дані озвучив міністр оборони України Олексій Резніков.

Ефективність нових ракет до HIMARS

Військовий оглядач Денис Попович також розповів 24 каналу, що ця зброя буде поза межами впливу артилерії окупантів. Тобто ЗСУ з безпечної відстані зможуть відстрілювати позиції росіян.

Чи цими ракетами завдадуть удару по Кримському мосту? На його думку, мости не треба руйнувати повністю, лише завдати пошкоджень, щоб ними неможливо було пересуватися важкою технікою, як це зробили з Антонівським мостом.

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