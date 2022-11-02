Блекаут України, щоб прорвати новий фронт: Світан пояснив, наскільки велика небезпека

Росія хоче знищити критичну інфраструктуру України, аби залишити нас без електрики, зв'язку та опалення. Лунають припущення, що окупанти хочуть організувати блекаут, аби скористатися цим часом для прориву нового фронту.

Росіяни не мають сил для нового фронту

Однак наразі такі побоювання беззмістовні. Про це 24 каналу розказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Він пояснив, що у росіян зараз не вистачає військ для того, щоб закрити той фронт, який вже є. Для того, щоб утримувати наявні понад 1000 кілометрів фронту, який до того ж майже весь "гарячий", Росії потрібно близько мільйона людей, яких у неї немає. Тому на те, щоб організувати новий фронт у якомусь іншому місці, в окупантів не вистачить ані сил, ані засобів.

За словами Світана, єдине місце, де зараз більш-менш готуються до виконання бойових завдань – це захід Білорусі, а саме Брестська область, район і українського західного кордону. Туди перекидають російські війська, здебільшого нових мобілізованих, які розташовуються там і виконують певні завдання з бойової підготовки, але не більше.

Тобто якогось глибокого опрацювання та створення більш-менш тямущого та потужного угруповання для прориву нашого кордону на якомусь фронті поки що немає,

– наголосив військовий експерт.

Він додав, що росіяни, звісно, можуть підсилитися. Але якщо вони ухвалять таке рішення і спробують за кілька тижнів посилити якусь лінію фронту, то українська сторона встигне відреагувати, адже наша розвідка працює.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони знає практично все. Ще, напевно, і те, чого не знає противник про себе самого", – зауважив Світан.

Прорив не може бути пов'язаним з блекаутом

Відтак, наразі такої проблеми як прорив нового фронту росіянами просто не існує, але це питання буде відстежуватися. Утім, навіть якби такі проблеми й існували, вони не були б пов'язані з відключенням світла чи зв'язку.

Як наголосив Світан, в армії є свій зв'язок, є певні захищені лінії, які не залежать від стану енергосистеми всієї країни, тож армія автономна. Тому "лякалки" про те, що відбудеться новий наступ на тлі повного блекауту в Україні – це, найімовірніше, інформаційно-психологічні спецоперації з боку нашого ворога, але реального ґрунту вони під собою не мають.

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Чи загрожує Україні тотальний блекаут

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що загальний рівень ушкоджень енергетичної інфраструктури України сягає 35 – 45%. Утім, хоч ушкодження і значні, блекаут нам не загрожує, адже в англійській системі подій це означає повне виключення енергосистеми, коли вона стає некерованою.

Натомість енергосистема України наразі абсолютно керована, а наші енергетики мають не лише "план B" та "план C", а й "план K", розрахований на надзвичайний випадок.