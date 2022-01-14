Можливий напад Росії: у ЄС визначили 10 кроків зі сфери безпеки

14 січня 2022 , 21:49
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Євросоюз готовий дати пряму відповідь на будь-яку агресію Росії. На тлі таких загроз в ЄС визначили 10 кроків у сфері європейської безпеки.

Попри це, Євросоюз надає перевагу дипломатичним шляхам. Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель під час пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

Важливо Навчання в країнах НАТО і зброя: США пообіцяли допомогу Україні в разі вторгнення Росії

Політик розповів, що у центрі цих зустрічей була тема російської загрози на українських кордонах та питання безпеки.

10 кроків ЄС, якщо Росія нападе

У разі російської агресії визначили 10 кроків, які визначатимуть алгоритм дій ЄС.

  1. Євросоюз відкидає спробу Росії створювати сфери впливу в Європі.
  2. У ЄС підтвердили чинність усіх головних принципів європейської безпеки. Вони викладені у Гельсінському заключному акті.
  3. ЄС залишається "солідарним з Україною та іншими країнами на Сході Європи, яким погрожує Росія".
  4. Росію закликали до деескалації.
  5. ЄС відповість на будь-яку російську атаку проти України.
  6. Європа тісно співпрацюватиме зі США щодо припинення військового конфлікту.
  7. ЄС координуватиме зусилля щодо підтримання безпеки з США, НАТО та в межах ОБСЄ. Міністри наголошували, що цю діяльність слід активізувати.
  8. ЄС готовий долучитися до посилення механізмів забезпечення прозорості та передбачуваності будь-якої військової діяльності, заходів для зміцнення довіри тощо.
  9. Крім того, підтримають перезапуск роботи щодо контролю над озброєннями.
  10. Важливо, що в Європі працюватимуть над санкціями за порушення міжнародного права.

Останні новини про загрозу нападу Росії

  • В американській розвідці заявили, що Росія може готувати спецоперацію на Донбасі під чужим прапором. Все для того, щоб сфабрикувати приводи для вторгнення в Україну.
  • Додали, що напасти можуть під приводом "спроби держперевороту".
  • Слід зауважити, що видання США ще восени писали, що Росія стягує війська до кордонів України. Тоді в українській розвідці попередили, що агресор може напасти в січні – лютому 2022 року.
  • У січні Росія почала проводити військові навчання зі стрільбами в прикордонних районах з Україною. Залучили близько 3 тисяч військових і важку техніку. 

Росія може сфабрикувати привід для вторгнення | Такі справи:

 

Автор: Ольга Музика