Чи готова росія відновити наступ на Харків: думка військового експерта

російські загарбники не відмовилися від ідеї захопити якомога більше українських міст. Зокрема, окупанти можуть відновити наступ на Харків.

Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Костянтин Машовець. Про те, що росія готується наступати на Харків, повідомили в американському Інституті вивчення війни.

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Загроза наступу на Харків

За словами Машовця, наступальні дії ворога на Харківському напрямку цілком можливі.

Однак вони (наступальні дії – 24 канал) не будуть мати якогось такого масштабу, як блокування міста або намагання його оточити,

– зазначив він.

Військовий експерт додав, що Харків – це місто-мільйонник, і оточити його росіянам не вдасться.

"Навіть тих сил і засобів, які вони там сконцентрували, для цього просто недостатньо", – наголосив Машовець.

Сили ворога біля Харкова

За словами військового експерта, росія відвела 4 батальйонно-тактичних групи з Харківського напрямку, натомість перекинула туди 5 нових формувань.

"Російське угруповування, яке зараз діє північніше та північно-східніше Харкова, намагається просунутися на південь і перерізати дорогу Харків – Старий Салтів", – розповів він.

"Недоторканний запас" росіян

Машовець додав, що за спиною цих військ стоїть повністю укомплектована 144 мотострілецька дивізія росіян.

Це єдиний вагомий оперативний резерв російського командування. Дивізія там стоїть, як "вкопана". У бій її також поки не вводять. Це такий своєрідний недоторканний запас російського військового командування,

– зазначив військовий експерт.

За його словами, серед експертів зараз точаться жваві дискусії, як саме росія залучить цю дивізію. Існують припущення, що це формування можуть кинути для наступу на Харків. Або ж російське командування може відвести цю дивізію для підсилення армії окупантів на сході України.

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