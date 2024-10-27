У Запорізькій облраді сказали, чи є загроза нового наступу росіян на Запоріжжя

Російська армія посилила обстріли Запорізького напрямку й досягла певних просувань. Ворожа активність свідчить про нові завдання на цій ділянці фронту.

Росіянам вдалося захопити нове місто в області, однак це не варто розглядати як підготовку до наступу на Запоріжжя. Такою думкою в етері 24 Каналу поділився депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко, пояснивши, що Сили оборони також мають успіхи на цьому напрямку.

Дивіться також Зачистка біля Липців, наступ росіян на Куп'янськ: як змінилася лінія фронту за тиждень

Чи почнуть росіяни наступ на Запоріжжя

Російські окупанти відновили активність на Запорізькому напрямку. За даними DeepState, росіянам вдалося захопити село Левадне в Запорізькій області. Бої на напрямку тривають.

Ймовірно, росіяни намагатимуться рухатися до Оріхового, який відкриє їм дорогу на Запоріжжя.

Від Оріхового до Запоріжжя приблизно 60 кілометрів. Навіть захоплення Оріхового, що не є легким завданням з огляду на успіхи Сил оборони, не дасть їм можливості вийти на артилерійські обстріли Запоріжжя,

– зазначив Сергій Лишенко.

Російські пропагандисти намагаються нагнітати ситуацію, показуючи, що їхні військові нібито готові до нових проривів на цьому напрямку. Однак це не зовсім відповідає дійсності.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку: дивіться на карті

Кілька днів тому росіяни також намагалися просунутися від Василівки у бік Карлівського, але спроби ворога відбили Сили оборони. Окупанти зазнали невдачі.

"Все ж, на мою думку, глобально на сьогодні просування ворога серйозної загрози для Запоріжжя не мають", – підсумував Лишенко.

До слова, зауважимо, що офіцер 59-ї мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький вважає, що росіяни справді хочуть розширити плацдарм у Запорізькій області, аби посилити свої підрозділи. Однак ЗСУ добре знають тамтешню місцевість і зможуть мінімізувати ризики.