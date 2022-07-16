Нам треба бути готовими до нової хвилі наступу, – військовий оглядач Пономаренко

російські окупанти до кінця серпня хочуть мобілізувати кілька десятків тисяч людей, яких планують відправити на фронт. Ймовірно, це потрібно для нового масштабного наступу.

Військовий оглядач Ілля Пономаренко для 24 каналу розповів, що зараз війна – це не про кількість живої сили. За його словами, мовиться про можливість організувати людей, озброїти й навчити бути ефективними.

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"Головне – дати їм матеріальну базу. Можна мати хоч мільйон чи 2 добровольців, призовників, але якщо у вас немає матеріальних можливостей, немає організаційних можливостей для повноцінного війська, то будь-яка кількість людей загнана в Україну перетворюються у стадо, яке немає спроможності досягнути будь-яких цілей", – сказав Пономаренко.

Не варто недооцінювати попри слабку силу

Військовий оглядач зазначив, що росія продовжує приховану мобілізацію, хоч заперечує це. Окупанти спокушають зневірених людей грошима, намагаються залучити до війська росіян будь-якого віку, у тому числі старших людей. Вони формують так званий третій армійський корпус в Ніжегородській області.

Але дуже велике є питання, чи це буде настільки якісно організована та мотивована сила, як були ті війська, які на першому етапі атакували Київ, Харків, але зазнали тут поразки. Тому я б не хотів бути надто оптимістичним. Нам потрібно бути дуже готовими до нової хвилі війни,

– розповів Пономаренко.

Він додав, що хоч це буде наступ не дуже мотивованих та погано озброєних солдатів, але небезпека для України є. Матеріально-технічна база у них дуже слабка, але все ж таки це сила і вона потребує відповіді українських захисників.

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"Тому підстав для надто великого оптимізму немає, але є підстави до необхідності приготуватися", – наголосив військовий оглядач.

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