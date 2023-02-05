Україна готова, – Резніков про ймовірний новий наступ Росії в найближчі місяці

Залишається висока ймовірність того, що Росія розпочне можливе нове вторгнення вже у лютому. Однак Збройні Сили України готові до такого сценарію.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков на пресконференції, інформує 24 Канал. За його словами, Сили оборони очікують можливий новий наступ до 24 лютого.

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Ймовірний новий наступ Росії на Україну

Резніков наголосив, що зараз дуже важливо слухати Генеральний штаб та його офіційну позицію, і не вестися на фейкову інформацію.

Коли буде зрозуміло, що загарбники сформували ударні угруповання, де, у якому місці, – наш Генеральний штаб це чудово знає,

– зазначив міністр.

Також Резніков не виключає посилення тиску з боку окупантів та можливих наступів у лютому.

"Ми очікуємо можливих наступів з боку росіян, тому що лютий, вони люблять символізм – 24 лютого буде рік, як розпочалася ця навала, відкрита стадія українсько-російської війни, яка розпочалася 2014 року. Тому очікуємо цього тиску", – сказав міністр.

За його словами, ЗСУ готові до такого сценарію, а Ставка Верховного головнокомандувача постійно тримає все на контролі.

Чи можливий наступ на Київ

Резніков додав, що Міноборони не зафіксувало на території Білорусі сформованих ударних угруповань для наступу на Київ – там немає концентрації військ. Станом на сьогодні на полігонах республіки перебуває не більше 12 тисяч російських загарбників.

У Залужного відреагували на можливий повторний наступ Росії

Спеціальний радник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Ден Райс вважає, що повторний наступ все ж таки може бути. За його словами, країна-агресорка планує весняний наступ. Однак Росія, на його думку, втратила можливість досягти будь-яких істотних успіхів у наступі.

"Росія втратила здатність підтримувати будь-який широкомасштабний наступ через доведену здатність України оборонятися, навіть проти сил, які значно їх переважають у кількості", – сказав Райс.