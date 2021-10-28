Можливий скандал: Польща відмовляється платити мільйонний щоденний штраф ЄС

Польща відмовилась сплачувати мільйонний щоденний штраф Євросоюзу. Зокрема через діяльність дисциплінарної палати Верховного суду.

Європейський суд зобов'язав Польщу припинити роботу цього органу. Водночас про відмову сплачувати гроші 28 жовтня заявив міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро.

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Польща відмовляється сплачувати штраф Євросоюзу

Польська держава не може схилитися перед беззаконням. Будь то незаконні штрафи щодо Турова... або штраф за зміни в судовій системі, Польща не може і не повинна платити жодного злотого (місцева валюта – 24 канал),

– запевнив міністр.

Зьобро заявив, що приписи Європейського суду – беззаконні. Варшава наполягла на тому, що суд не має влади над її судовою системою і ігнорує його постанови.

Перед цим, 27 жовтня, суд Євросоюзу в Люксембурзі зобов'язав Польщу сплачувати щоденний штраф у розмірі 1 мільйона євро через відмову Варшави виконувати рішення, яке стосується реформи судової системи країни.

Цей штраф нараховується щодня, доки не припиниться діяльність дисциплінарної палати Верховного суду в Польщі. Її робота несумісна з нормами ЄС щодо незалежності та неупередженості судової влади. Адже дисциплінарна палата Верховного суду може вживати заходів проти суддів аж до усунення їх з посади.

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