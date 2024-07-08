Можливий удар: зафіксовано зліт 5 бортів Ту-95

Росіяни підняли в небо літаки Ту-95МС, що є носіями крилатих ракет Х-101. Варто остерігатися повітряної атаки з боку ворога.

Повітряні сили вранці 8 липня написали, що на аеродромі "Оленья" злетіло 5 бортів відповідних бомбардувальників-ракетоносців. Це Мурманська область.

Дивіться також Летюча смерть: що відомо про ракети Х-101, які Росія знову застосувала проти України

Ту-95 злетіли в небо

Близько 07:20 по всій Україні пролунала повітряна тривога через можливу атаку з боку російських загарбників.

Зафіксовано зліт п'яти бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья", що в Мурманській області Росії,

– попереджають Повітряні сили.

Крім 5 бортів Ту-95, фіксують також зліт винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет типу "Кинджал".