Можливий удар: зафіксовано зліт 5 бортів Ту-95
8 липня 2024, 07:24Читать новость на русском
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Росіяни підняли в небо літаки Ту-95МС, що є носіями крилатих ракет Х-101. Варто остерігатися повітряної атаки з боку ворога.
Повітряні сили вранці 8 липня написали, що на аеродромі "Оленья" злетіло 5 бортів відповідних бомбардувальників-ракетоносців. Це Мурманська область.
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Ту-95 злетіли в небо
Близько 07:20 по всій Україні пролунала повітряна тривога через можливу атаку з боку російських загарбників.
Зафіксовано зліт п'яти бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья", що в Мурманській області Росії,
– попереджають Повітряні сили.
Крім 5 бортів Ту-95, фіксують також зліт винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет типу "Кинджал".
- Уночі проти 8 липня російські загарбники також підіймали в небо бомбардувальники Ту-95МС та запускали крилаті ракети по нашій державі. Під прицілом була, зокрема, Житомирщина.
- Водночас неспокійно було в різних східних та південних регіонах через "Шахеди". Російські окупанти запускали дрони по українських містах – вибухи чули жителі Харкова та Миколаєва.