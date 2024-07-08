Можливий удар: зафіксовано зліт 5 бортів Ту-95

8 липня 2024, 07:24
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Джерело:

Повітряні сили ЗСУ

Росіяни підняли в небо літаки Ту-95МС, що є носіями крилатих ракет Х-101. Варто остерігатися повітряної атаки з боку ворога.

Повітряні сили вранці 8 липня написали, що на аеродромі "Оленья" злетіло 5 бортів відповідних бомбардувальників-ракетоносців. Це Мурманська область.

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Ту-95 злетіли в небо

Близько 07:20 по всій Україні пролунала повітряна тривога через можливу атаку з боку російських загарбників.

Зафіксовано зліт п'яти бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья", що в Мурманській області Росії,
– попереджають Повітряні сили.

Крім 5 бортів Ту-95, фіксують також зліт винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет типу "Кинджал".

  • Уночі проти 8 липня російські загарбники також підіймали в небо бомбардувальники Ту-95МС та запускали крилаті ракети по нашій державі. Під прицілом була, зокрема, Житомирщина.
  • Водночас неспокійно було в різних східних та південних регіонах через "Шахеди". Російські окупанти запускали дрони по українських містах – вибухи чули жителі Харкова та Миколаєва.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак