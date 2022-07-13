Можливий виїзд Портнова за кордон: Данілов пояснив, як він міг залишити країну
Джерело:Радіо Свобода
Олексій Данілов пояснив, як Андрій Портнов міг виїхати з України. Зокрема, секретар РНБО пригадав, що чоловік, який має трьох неповнолітніх дітей може перетинати кордон.
Відповідну інформацію повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Про це він розповів 12 липня – на 139 день війни, яку росія почала проти України.
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Данілов пояснив, як Портнов міг покинути країну
Олексій Данілов розповів, що у питанні, як Портнов міг покинути Україну, не треба шукати якихось складних відповідей.
Треба розуміти, чи є у пана Портнова три дитини. Якщо Портнов має трьох дітей віком до 18 років, то він має всі підстави як громадянин нашої країни покинути Україну,
– сказав Данілов.
Секретар РНБО наголосив, що треба подивитися, скільки Портнов має дітей віком до 18 років.
Олексій Данілов пояснив, що дозвіл на такий виїзд – це норма нашого закону, вона існує для всіх, незалежно від того, хто з ким працював.
Однак, секретар РНБО додав: вважає, що всі, хто працював з Януковичем, закликав до нас так званий "російський світ".Довідка. З відкритих джерел відомо, що у Портнова двоє вже повнолітніх дітей – Ігор та Лілія, 1993 та 1994 року народження.
Коротко про ймовірний виїзд Портнова
- Журналісти "Схем" повідомили, що колишній перший заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов виїхав з України.
- Портнов міг покинути державу 3 червня 2022 року через пропускний пункт для автомобільного сполучення "Чоп (Тиса)" у Закарпатській області. Тобто він міг заїхати на територію Угорщини.
- У Держприкордонслужбі журналістам розповіли, що не нададуть відповіді на запит, адже "зміст запиту стосується надання персональних даних, що регламентується Законом України "Про захист персональних даних".
- Сам Портнов відомий як проросійський політик, який активно намагався дискредитувати Революцію Гідності та подальші проєвропейські реформи в Україні. А також він має нерухомість в москві, натомість США ввели проти нього санкції.
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