Можливо, Орбан загубив чесність в контактах з Москвою, – Зеленський про прем'єра Угорщини

Президент України Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Він зауважив, що Орбан "чи не єдиний в Європі підтримує Путіна".

Глава держави зауважив, що прем'єр Угорщини, вочевидь, не надто розуміє, що відбувається. І не лише в Україні, а й в Європі.

До теми Минув ще один з днів, які неухильно наближають нас до миру, – Зеленський звернувся до українців

За його словами, Україна не побачила від Будапешту жодних дій, які допомогли б зупинити війну.

Хочу звернутися до ще однієї людини, яка, здається, не вповні розуміє, що відбувається і що переживається. Не тільки в Україні, а й в усій Європі. До Прем'єр-міністра Угорщини. Який чи не єдиний у Європі відверто підтримує пана Путіна. Ми ж не просили чогось особливого від офіційного Будапешта. Ми не отримали навіть того, що роблять усі інші! Роблять заради миру,

– зауважив Зеленський.

Як зауважив президент, уся Європа намагається зупинити війну та повернути мир. Але Угорщина стоїть осторонь.

Не отримали життєво необхідного транзиту оборонної допомоги, не побачили морального лідерства.

Не побачили жодного зусилля, щоб зупинити війну! Чому так? Уся Європа хоче миру. Уся Європа не хоче, щоб поле бою було перенесене з Маріуполя в Будапешт або з Харкова у Краків, або з Чернігова у Вільнюс. Уся Європа намагається зупинити війну, повернути мир. Чому ж тоді офіційний Будапешт протиставляють усій Європі, усім цивілізованим країнам? Заради чого?,

– поставив риторичне питання президент України.

Попри позицію своєї влади, угорці підтримують Україну

Українська влада бачить, що угорський народ підтримує український народ. Угорці та українці однаково цінують мир та свободу і президент України висловив впевненість, що громадяни обох країн житимуть в "добросусідстві".

І я впевнений, що наші меншини мають бути тими місточками, які нас іще більше об'єднують.

Політики йдуть. А правда залишається. Ось про що я кажу – про правду. І я завжди кажу те, що думаю. Коли я кажу про Угорщину, я маю на увазі Угорщину. І мені не треба маскувати мої думки. Якщо треба сказати про Німеччину, ми кажемо про Німеччину. Якщо треба сказати про якусь іншу країну, я кажу про якусь іншу країну,

– сказав Зеленський.

"Це чесність, якої бракує пану Орбану": Зеленський звернувся до прем'єра Угорщини

Водночас Володимир Зеленський звернуся до Віктора Орбана. Він сказав, що речі потрібно називати своїми іменами. Але її, вочевидь, бракує прем'єр-міністру Угорщини.

Якщо це війна, то я називаю її війною, а не "спеціальною операцією". Якщо це загроза всій Європі, то я називаю це загрозою всій Європі. Це називається чесність, якої бракує пану Орбану. Можливо, він загубив її десь у контактах з Москвою,

– підсумував президент України.

Зеленський звернувся до Орбана: дивіться відео