Можливо, Путін зачаїв страшну образу на Байдена через Китай, – Цимбалюк

Росіяни настільки знахабніли, що вони в принципі не бачать усі інші країни. На їхню думку, головним партнером Росії та візаві є винятково Сполучені Штати Америки.

Таку думку висловив в ефірі 24 каналу єдиний український журналіст, акредитований в Росії, Роман Цимбалюк. Крім того, він вважає, що Володимир Путін незадоволений Джо Байденом від початку правління останнього.

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Чому Путін образився на Байдена

Можливо, Путін зачаїв страшну образу на Байдена. Ні, не через те, що той назвав його вбивцею. А за те, що коли він (Байден – 24 канал) став президентом, то сказав, що головний виклик для США – це Китай". Роман Цимбалюк Журналіст

За його словами, після цього Путін почав хуліганити на повну, аби довести, що головне зло – не Китай і не небезпека зі сторони економічної сили цієї держави. А країна, яка вважає, що можна продовжувати розмахувати ядерним кийком (Росія – 24 канал).

Китай – єдина загроза для США в питанні світового панування. Його економіка може обійти американську та скинути з першої сходинки вже до кінця цього десятиліття. Пекін активно розширює свій вплив на інші країни, пропонуючи гроші, торгівлю та інвестиції. Водночас – напружує військові м'язи.

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