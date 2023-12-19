Можна і країну *** зі скепсисом, – Зеленський про важливість не зневіритися для перемоги

Володимир Зеленський під час пресконференції наголосив, що для українців важливо не зневірюватися. Це один з ключових моментів, який дозволяє наблизити Україну до перемоги.

Глава держави, відповідаючи на питання під час пресконференції, наголосив на важливості того, чому не потрібно підходити до питання війни зі скепсисом. Він наголосив, що таким чином можна і країну втратити, передає 24 Канал.

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Мільйони українців не готові втратити країну

Оперативно про головне з пресконференції президента Зеленського і в нашому телеграмі.

Можна бути і жити зі скепсисом, але можна і країну про*****, вибачте, зі скепсисом, а я до цього не готовий. І я знаю, що таких як я дуже багато, мільйони. Не готові ми віддати нашу країну, не готові. З першого дня, і до останнього так і буде, якщо ми збережемо всі ці цілі, все що в нас є все, що ми можемо, а зробимо набагато більше, ніж кожен, кожна з нас, можемо. Я впевнений, ми зможемо наблизити цю перемогу,

– наголосив президент.

Глава держави наголосив, що багато залежить від кожного українця. Якщо ми не втратимо нашу стійкість, наголосив він, – ми зможемо завершити війну раніше. Те ж станеться, якщо не втратимо наш дух.

Володимир Зеленський також відповів, чи закінчиться війна у 2024 році. Він наголосив, що ніхто не знає відповіді на це питання. І цього не знають також поважні люди, командири, західні партнери, коли кажуть, що війна на роки. За словами президента, думки дуже часто відрізняються від реальності.