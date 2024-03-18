"Можна починати паніку": в Севастополі у роковини анексії прогриміли вибухи
18 березня 2024, 20:34Читать новость на русском
У Севастополі ввечері 18 березня було не спокійно. Місцеві жителі повідомляли про потужні вибухи.
Про це пишуть російські ЗМІ. Примітно, що гучні звуки пролунали у роковини анексії міста росіянами, передає 24 Канал.
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У Севастополі пролунали гучні вибухи
Місцеві телеграм-канали попереджали жителів Криму "перебувати напоготові" через "якісь рухи". Згодом росіяни написали про "авіаційну небезпеку", зрештою окупанти почули 2 вибухи.
У Севастополі чули гучні вибухи / Фото з телеграм-каналу "Кримський вітер"