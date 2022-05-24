"Можна вічно дивитися на вогонь і розбиті російські танки": техніку окупантів виставили у Києві

Українським героям вдалося знищити багато бойової техніки росіян. Тепер обгорілі танки загарбників стають експонатами, які вказують на єдине майбутнє, яке чекає росіян на нашій землі.

Знищену або захоплену російську техніку вже демонстрували на багатьох площах українських міст. Вона стала символом незламності українського народу та того, що в Україні російські окупанти можуть розраховувати лише на такий "теплу зустріч".

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Виставка ворожої техніки у Києві

На Софіївській площі у столиці України виставили на загальний огляд розбиті російські танки. Наші герої роблять все можливе та неможливе, щоб перетворити на купу металолому усю техніку росіян.

Розбиті танки рашистів у Києві: фото Валентини Поліщук для 24 каналу

Війна Росії проти України: коротко про останні події

Російські окупанти здійснили ракетні обстріли Дніпропетровщини, ворог запустив по області 4 боєприпаси. Як повідомили в ОВА, наслідки атаки росіян доволі серйозні, ворогу вдалося пошкодити об'єкти залізничної інфраструктури у Павлоградському та Синельниківському районах. На щастя, загиблих та постраждалих немає, є руйнація пошкодження будинків. Коли вдасться відновити залізничний рух – наразі невідомо.

Сили ППО продовжують охороняти небо від росіян. Впродовж доби їм вдалося ліквідувати 6 ворожих безпілотників та одну крилату ракету. Також повідомляється, що ворог втратив до 30 бойових машин.

Росіяни продовжують гатити по Сєвєродонецьку з усієї можливої зброї, рівняючи місто із землею. Втім, здолати наших героїв їм не вдається, а от сили ССО завдали ворогу нових втрат. Наші бійці знайшли 4 окупантів, які вирішили собі перепочити поміж дерев. Невеличкий снаряд, скинутий з дрона, миттєво перевів їх у статус "хороших росіян" та створив потребу у ще 4 епітафіях для пропагандистських ЗМІ та російських пабліків у соціальних мережах.

Станом на 23 травня втрати окупантів склали 29 200. Ворог не робить жодних висновків та продовжує ліквідовувати своїх солдатів та офіцерів.

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