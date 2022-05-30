Можна за 2 тисячі доларів виїхати до Росії, – Казанський про хабарі на окупованих територіях

На тимчасово підконтрольних Росії територіях Донецької та Луганської областей чоловіки намагаються уникнути мобілізації.

Утім, росіяни, які заходять в Україну і стоять на блокпостах, люблять наживатися на інших й беруть хабарі. Про це 24 каналу ексклюзивно розповів український журналіст Денис Казанський.

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За його словами, кожен чоловік хоче уникнути мобілізації як може. Є різні варіанти:

хтось переховується;

інші намагаються не жити за адресою прописки – у родичів чи знайомих;

чоловіки навіть не виходять на вулицю.

Однак є й така історія, коли просто за хабар можна виїхати з цієї території і отримати так зване "бронювання" на захист від мобілізації.

Це роблять ті, хто мають певні знайомства. Можна домовитися за 2 – 2,5 тисячі доларів виїхати до Росії, де не проводять таку потужну мобілізацію,

– сказав Казанський.

Тож дехто вчиняє саме так, адже у Росії поки що не хапатимуть на вулиці й не відправлятимуть на війну проти України.

На окупованих територіях Донбасу назрівають бунти через незаконну мобілізацію

Російська армія почала відчувати нестачу "гарматного м'яса", позаяк їхні втрати у війні проти України сягнули вже 30 тисяч.

Для поповнення втрат вони вирішили зігнати у свої лави всіх чоловіків на територіях так званих "ДНР" та "ЛНР". Втім, росіянам доводиться зустрічати з опором. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Згідно з її інформацією, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей внаслідок примусової мобілізації чоловічого населення назрівають серйозні бунти.

Також відомо про випадки перестрілок між російськими солдатами та місцевими жителями, яких примусово мобілізували до російської армії. так звана "військова прокуратура" намагається придушити протести та розганяє усіх невдоволених, але це лише загострює ситуацію.

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