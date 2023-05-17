Альтернативи нема, – Ігнат про варіанти заміни F-16

Україна постійно наголошує, що потребує F-16, оскільки ці винищувачі не мають альтернативи. На післявоєнний період у складі НАТО можна розглядати й інші варіанти.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував заяви міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви, які зазначали, що Україна розглядає не тільки F-16, але й інші бойові літаки в рамках "авіаційної коаліції".

До теми Польща не може надати Україні винищувачі F-16: Дуда дещо пропонує натомість

Зараз потрібно саме F-16

Ігнат наголосив, "не буде нічого заперечувати", що "станом на зараз альтернативи F-16 немає.

Проте Кулеба та Жовква все сказали правильно, оскільки розглядаємо й інші, але пізніше. Мовиться про F-15 і F-35. Це потрібно на післявоєнний період, коли Україна буде у складі НАТО.

F-16 можуть змінити ситуацію на фронті