Альтернативи нема, – Ігнат про варіанти заміни F-16
Джерело:Liga.net
Україна постійно наголошує, що потребує F-16, оскільки ці винищувачі не мають альтернативи. На післявоєнний період у складі НАТО можна розглядати й інші варіанти.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував заяви міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви, які зазначали, що Україна розглядає не тільки F-16, але й інші бойові літаки в рамках "авіаційної коаліції".
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Зараз потрібно саме F-16
Ігнат наголосив, "не буде нічого заперечувати", що "станом на зараз альтернативи F-16 немає.
Проте Кулеба та Жовква все сказали правильно, оскільки розглядаємо й інші, але пізніше. Мовиться про F-15 і F-35. Це потрібно на післявоєнний період, коли Україна буде у складі НАТО.
F-16 можуть змінити ситуацію на фронті
- F-16 є найкращим варіантом для України варіантом серед винищувачів. Військове керівництво нашої держави неодноразово наголошувало на цьому, тому партнерів закликають якнайшвидше схвалити рішення.
- У Міноборони України повідомили, що ЗСУ потребують 40 – 50 винищувачів F-16. З такої кількості бойових літаків можна створити 3 – 4 ескадрильї.
- У Пентагоні зауважили, якщо буде рішення про передачу F-16 Україні, то на доставку знадобиться 18 місяців. Хоча визнають постачання в Україну такого типу озброєння може змінити ситуацію на полі бою вже найближчим часом.