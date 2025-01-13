Інших способів просто не існує: як змусити Путіна відмовитись від амбіцій знищити Україну

Росія досі залишається імперією на чолі з "царем" Владіміром Путіним. Довести йому неправильність та жорстокість його політики фактично неможливо, тому потрібно діяти іншим способом.

Таку думку 24 Каналу висловив спеціаліст зі стратегічних комунікацій та публіцист Юрій Богданов, зауваживши, що світ повинен перемогти Путіна та не дати йому можливості вести війну проти України. Режим диктатора та він сам повинні усвідомити незворотність їхнього краху.

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Як змусити Путіна відмовитись від амбіцій знищити Україну

Спеціаліст зауважив, що змінити світогляд російського диктатора є складним завданням. Коли Путін прийшов до влади, він був полковником КДБ. Понад 20 років він виконує роль російського "царя", російський диктатор вважає, що його спосіб правління є панівним та правильним.

Однак зупинити Путіна та його режим реально – для цього потрібно перемогти його на економічному та політичному полі бою.

Єдиний спосіб змусити Путіна відмовитись від амбіцій знищити Україну – змусити його відмовитись від спроб захопити Україну. Його режим має втратити можливість вести війну. Інших способів просто не існує,

– наголосив він.

Саме тому будь-яке замороження конфлікту чи сталий мир не є дієвими методами боротьби з кремлівськими амбіціями. Путін має зрозуміти, що ведення війни проти України – це шлях до руйнації його режиму.

Богданов додав, що Росія досі залишається імперією, адже в ній досі живуть поневолені народи, країна-агресорка контролює інші країни, наприклад, Грузію.

До слова, останнім часом в команді Дональда Трампа розглядають методи тиску на Кремль, зокрема введення санкцій проти російської енергетики та посилення підтримки України. Однак генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж висловив думку про те, що до цього процесу повинні залучатись й інші країни, не лише США.