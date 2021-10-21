Чи можуть Байден й Путін зустрітись до кінця 2021: у Білому домі прокоментували

У Кремлі хочуть зустрічі президента Росії Володимира Путіна та президента США Джо Байдена ще у 2021 році. Однак в Білому домі не готові повідомити про те, чи це можливо.

Президент США "займається дипломатією віч-на-віч" з людьми, з якими у нього є угоди, а також з тими, з якими є розбіжності. Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

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Проте Псакі зазначила, що поки що не може нічого повідомити про зустріч.

Я не знаю, які плани президента Путіна щодо поїздок, і мені також немає чого повідомити про плани поїздок з нашого боку,

– заявила Псакі.

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Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі говорять про ще одну зустріч Байдена та Путіна у цьому році. Мовляв, помічник Путіна Юрій Ушаков та заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд обговорювали різні варіанти та досягли певного розуміння.

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