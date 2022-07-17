Чи можуть на блокпосту дати повістку через порушення ПДР: чітке роз'яснення ЗСУ

Оскільки під час війни багато жителів мігрували, то є велика необхідність в уточненні даних. При цьому за порушення дорожнього руху на блокпостах повістки не вручають. Їх дають для того, аби людина з'явилась в територіальний центр комплектації.

Про особливості вручення повісток розповів начальник Управління персоналу Штабу Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач. Він наголосив: у більшості випадків повістка вручається для уточнення військово-облікових даних.

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Повісток, аби відправити одразу до війська, не дають

Просто так вручити повістку на блокпосту, яка б означала, що людину одразу відправлять у військову частину, – це неможливо. Ця повістка відчувається тільки тоді, коли людина пройшла медогляд, коли уточнені всі дані,

– пояснив Горбач.

Керівник Управління персоналу штабу Сухопутних військ зауважив: чутки про те, що повістки дають на блокпостах за порушення ПДР – неправдиві. Проте людині повістку можуть дати, аби уточнила свої дані у територіальних центрах комплектування.

Повістка – це не покарання, – Горбач

Горбач також наголосив, що повістка не може бути покаранням – для цього є відповідні органи, зокрема суди, які визначають відповідальність.

У ЗСУ повідомили, що якби громадяни розуміли свою відповідальність, то повістки не було б необхідності вручати, адже кожен при переїзді приходив би у військкомат.

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Резніков про вручення повісток: коротко

Раніше міністр оборони Олексій Резніков розкритикував практику роздавання повісток, як покарання.

Глава Міноборони зазначив: у деяких містах повістки вручають на вулицях, адже має бути виконання плану.

Доукомплектування відбуватиметься у будь-якому разі, адже серед українських військових є й загиблі та поранені.

Раніше глава МВС Денис Монастирський наголосив, що близько 3 мільйон громадян перебувають на обліку не за місцем проживання.

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