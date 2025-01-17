Путін хоче перерви у війні, щоб скористатися грузинським сценарієм

Bloomberg з посиланням на джерела в Росії розповідає про умови, які нібито збирається висунути Путін у разі ймовірних перемовин про закінчення війни в Україні. Видання підкреслює, що Путін сповнений рішучості утримати контроль над частиною України, де перебувають його війська, а також забезпечити демілітаризацію України.

Путін не змінює своїх вимог

Владімір Путін буде вимагати гарантій того, що Україна ніколи не вступить до НАТО і що кількість її збройних сил буде обмеженою. Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

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Також Путін нібито не проти можливого обміну територіями. Ймовірно, мовиться про те, що українські війська мають залишити Курську область в обмін, скажімо, на вихід російських військ з Харківщини.

Ці умови Путіна нічим не відрізняються від тих, які він висував у 2022 році. Говорити про те, що Кремль якось просунувся у своєму баченні закінчення російсько-української війни, не можна. Весь цей час Путін продовжує перебувати у тій самій позиції, у якій він перебував у лютому 2022 року.

Виникає важливе питання – на скільки цю позицію буде сприймати президент США Дональд Трамп? Адже Трамп, як відомо, насамперед виступає за припинення вогню з ймовірними гарантіями безпеки для України.

Щоправда, ці гарантії безпеки не передбачають можливість вступу України у НАТО. У команді Трампа зазначають, що такий вступ має бути відкладений на 10 – 20 років. Водночас у Кремлі хочуть, щоб неприєднання України до НАТО було надійно гарантоване Заходом.

Серйозним є питання подальшого виживання України в тіні Росії. Джерела у Кремлі говорять журналістам Bloomberg, що Путін не буде проти того, щоб західні країни постачали Україні зброю, але з умовою, що вона не може бути спрямованою проти Росії чи для звільнення окупованих територій. Тобто мовиться про контрольовану Москвою кількість зброї й про те, що українська армія фактично контролюватиметься не власним верховним головнокомандувачем, а російським.

Грузинський сценарій

Виникає питання – чи дійсно це закінчення війни, чи лише перерва у ній? Адже в умовах Путіна нема жодних слів про те, що Росія перестане озброюватися і погрожувати Україні. Нема ніякого розуміння, якими будуть дієві гарантії безпеки України, якщо вона не зможе ані до НАТО вступити, ані мати достатню кількість зброї, щоб протистояти ймовірній російській агресії.

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Путін прекрасно усвідомлює, що у такому разі будуть змінюватися настрої в українському суспільстві, що українці будуть налякані можливістю повторення агресії Росії й тим, що їм доведеться боротися з цією агресією буквально голими руками.

Таким чином створюються умови для того, щоб саме українське суспільство голосувало за політичні сили, які готові до капітуляції перед Москвою. Схоже ми зараз спостерігаємо у Грузії.

Компромісу з Путіним досягти не вдасться

То чи дійсно може бути ухвалена угода на таких умовах Путіна? Те, як зараз вирішується питання мирної угоди на Близькому Сході, створює враження, що для заспокоєння его Трампа, у Білому домі можуть піти на умови, які будуть невигідні Україні.

Багато спостерігачів говорять, що мирна угода з "ХАМАС" є невигідною для Ізраїля, а в безпеці Ізраїлю Трамп наче недавно був зацікавлений більше, аніж у безпеці України. Тому виникає питання – як нова американська адміністрація буде діяти на українському напрямку, якщо питання збереження обличчя чинного американського президента і швидкість ухвалення рішень є значно пріоритетнішими, ніж сталий мир у кризових регіонах?

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Питання не лише у позиції Трампа на його ймовірних перемовинах і зустрічах з Путіним, питання у тому, як буде сприймати такі умови російського президента Україна та Євросоюз. Може виникнути ситуація, коли американці не будуть бачити нічого трагічного у пропозиціях президента США. Водночас у Києві та європейських столицях прекрасно усвідомлюватимуть, що мають справу з відкладеною війною і таким політичним переформатуванням України, яке не дозволить сподіватися на її незалежний та суверенний розвиток у майбутньому. Тобто багато залежатиме від Трампа, але багато й від нас.

Перше, що потрібно усвідомити, це те, що ніяких реальних компромісів з Путіним нам досягти не вдасться. Агресор впевнений, що зможе нав'язати Україні свої умови миру, які виглядають як умови капітуляції. Зараз Путін думає про те, як використати бажання Трампа мати вигляд миротворця.

Нашим амбітним завданням є пояснити новій адміністрації США, що мир на умовах Путіна це не тільки катастрофа для України та українського народу, це ганьба для Білого дому. Зрозуміє це Трамп чи ні – стане ясно лише після інавгурації.