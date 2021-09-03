Можуть бути провокації на Донбасі, – журналіст про передвиборчу кампанію "Єдиної Росії"

Кремль хоче долучити мешканців окупованих територій до російських виборів. Для цього активно роздають людям паспорти. Варто бути готовими до того, що в ОРДЛО напередодні виборів можуть бути провокації.

Таку думку висловив в ефірі 24 каналу російський журналіст Ігор Яковенко. Він запевнив, що Донбас грає суттєву роль для виборів у Росії.

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"Ті понад мільйон людей, яких зараз вважають громадянами Росії, голосуватимуть. Зрозуміло, що це досить серйозний електоральний ресурс", – зазначив Яковенко.

Останні істеричні заяви "Єдиної Росії" свідчать про те, що росіяни використають всі заходи, щоб пробудити у населення Донбасу істеричні відчуття.

Те, що влаштують провокації на Донбасі, як частина передвиборчої кампанії – цього виключати не можна,

– зазначив Яковенко.

"Ми пам'ятаємо, що Путін приходив до влади на крові і вибухах житлових будинків у Москві у вересні 1999 року. Це було частиною передвиборчої кампанії Путіна", – нагадав журналіст.

Вибори до Держдуми відбудуться 19 вересня 2021 року. Однак кремлівські обіцянки вже у розпалі. Готують і мешканців Донбасу, роздаючи їм російські паспорти.

Яковенко про вибори до Держдуми Росії: відео

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