Мобілізація в Україні: які хвороби очей є підставою для визнання непридатним до служби

В Україні триває загальна мобілізація чоловіків від 25 до 60 років. Проте деякі з них можуть отримати відстрочку через стан здоров'я.

Про це розповів головний лікар Британського офтальмологічного центру Андрій Жук. Відповідне рішення ухвалює військово-лікарська комісія (ВЛК) на підставі Розкладу хвороб, затвердженого Міністерством оборони України.

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З якими хворобами очей не мобілізують

Деякі захворювання та стан очей можуть послужити підставою для визнання військовозобов'язаного непридатним до служби в армії, серед яких:

Хвороби повік, сльозового апарату та конʼюктивіт. Непридатними будуть люди зі значними порушеннями зору через вади положення повік, орбіти та кон'юнктиви, ті, хто має зрощення повік, різко виражений виразковий блефарит, захворювання сльозових шляхів, яке не можна вилікувати хірургічно тощо.

Короткозорість, далекозорість і астигматизм. Непридатними визнають людей, які мають короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному із меридіанів понад 12 діоптрій.

Хвороби м'язів ока та косоокість. Непридатними до військової служби будуть люди з паралізованими мʼязами очного яблука, через що усі предмети двояться в очах, а також особи з паралітичною косоокістю.

Катаракта, "тунельний зір", хвороби кришталика та очного яблука. Непридатними будуть визнані особи з різко вираженими хворобами склери, рогівки, райдужної оболонки, кришталика, судинної оболонки ока.

Відшарування та розрив сітківки. Непридатними визнають осіб з відшаруванням та розривом сітківки на одному або обох очах із сильно порушеною можливістю бачити.

Глаукома. Непридатними можуть бути визнані особи з глаукомою у розвиненій стадії на обох очах.

Розлади зору і сліпота. Непридатними будуть визнані люди зі сліпотою та ті, у кого немає одного чи обох очних яблук.

Нагадаємо, що згідно із новим законом про мобілізацію, мобілізованого військовослужбовця не можуть одразу відправити на фронт – спочатку він повинен пройти базову військову підготовку, яка триває до трьох місяців.