Подвійне громадянство і виїзд чоловіків за кордон: що каже ДПСУ

У ДПСУ розповіли, чи діє в Україні подвійне громадянство. Чи можуть чоловіки, маючи відповідні документи, виїхати за кордон.

Законом передбачено, що подвійне громадянство в Україні не діє. Якщо громадянин має два паспорти – український та іноземний, то на території нашої держави є українцем.

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Чи може чоловік-українець з іноземним паспортом виїхати за кордон

Особа, яка має декілька громадянств, одне з яких – України, у відносинах з Україною вважається громадянином України,

– пише ДПСУ.

Тобто двома громадянствами українець на території нашої держави користуватись не може. Щоб виїхати за кордон він має бути громадянином лише іноземної країни.

А для цього йому слід подати заяву на припинення дії українського паспорта. І лише після видання Указу Президента України про втрату громадянства людина зможе виїхати за кордон.

Виїзд за кордон чоловіків, які мають на утриманні троє дітей

У ДПСУ зазначили, що українське законодавство передбачає виїзд за кордон чоловіків, у яких на утриманні перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

Для перетину треба мати такі документи:

свідоцтва про народження трьох і більше дітей,

або свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір'ю цих дітей та, відповідно, свідоцтва про народження цих дітей,

або рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком,

або рішення суду про розірвання шлюбу та рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання дітей з батьком,

або посвідчення батька багатодітної сім'ї.

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